Farrapos sofre primeira derrota no Super 12, mas depende apenas de si para chegar à final

Alviverde enfrenta líder Jacareí-SP na última rodada. Kévin Sganzerla / FRC / Divulgação

Em um confronto direto por vaga na final do Super 12, o Farrapos foi derrotado pela Poli-SP por 35 a 22, neste sábado (6), em Bento Gonçalves. O resultado marcou o fim da invencibilidade do time gaúcho na competição nacional.

Mesmo com o revés, o Farrapos, por conta do ponto bônus pelo número de tries, segue em segundo lugar na classificação, com 16 pontos, um a mais que a própria Poli. Com isso, o time de Bento Gonçalves chega para a última rodada dependendo somente de suas próprias forças para alcançar a vaga à decisão pelo título.

Na última rodada, no dia 13 de setembro, a equipe de Bento visita o Jacareí, que já está garantido na primeira posição, e precisa vencer. A vitória bonificada (isso é, somando quatro ou mais tries) assegura o Farrapos matematicamente na final. A Poli, por sua vez, fará dérbi paulistano contra o Pasteur e precisa vencer para poder ter chances de ultrapassar os gaúchos.

Um empate entre Poli e Farrapos favoreceria a equipe paulista por conta do confronto direto.

4ª rodada do Hexagonal:

São José-SP 13 x 27 Jacareí-SP

Farrapos 22 x 35 Poli-SP

Charrua 15 x 31 Pasteur-SP

Última rodada (13/9):

Jacareí-SP x Farrapos

São José-SP x Charrua

Pasteur-SP x Poli-SP

CLASSIFICAÇÃO: