Esportes

Rugby
Notícia

Farrapos sofre primeira derrota no Super 12, mas depende apenas de si para chegar à final

Equipe de Bento Gonçalves foi derrotada pela Poli-SP no Estádio da Montanha, e teve finalizada sua invencibilidade no campeonato

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS