Farrapos recebe a Poli-SP em confronto direto que pode garantir vaga na final do Super 12

Time serrano não vence os paulistas desde 2018. Kévin Sganzerla / Divulgação

Neste sábado (6), o Farrapos tem uma partida decisiva pelo Hexagonal do Campeonato Brasileiro de Rugby XV. A equipe alviverde recebe a Poli-SP, às 15h, no Estádio da Montanha. O duelo é válido pela penúltima rodada e pode garantir à vaga à final do Super 12.

O time de Bento Gonçalves é o único invicto na competição, além de ser a melhor defesa. Os alviverdes são vice-líderes do Hexagonal com 15 pontos, mesma pontuação que o líder Jacareí-SP. Na última rodada, venceram o São José-SP pelo placar de 33 a 0.

A Poli-SP ocupa a terceira colocação, com 10 pontos. O time paulista vem de um triunfo sobre o lanterna Charrua, por 79 a 0.

Além de defender sua invencibilidade na edição do nacional, o Farrapos busca quebrar um tabu contra a equipe da Poli-SP: há oito anos, o Alviverde não vence os paulistas.