Farrapos joga decisão fora de casa por vaga na final do Super 12, o Campeonato Brasileiro de Rugby

Em busca da vaga na final do Super 12, o Campeonato Brasileiro de Rugby XV, o Farrapos visita o líder Jacareí-SP, neste sábado (13), às 14h, em Jacareí-SP, em confronto válido pela última rodada do Hexagonal da competição nacional. O alviverde, que ocupa a vice-liderança da segunda fase, depende somente de suas próprias forças para garantir a classificação.
Na rodada anterior, o Farrapos sofreu a sua primeira derrota na temporada 2025. O time de Bento Gonçalves foi superado pela Poli-SP pelo placar de 35 a 22, no Estádio da Montanha. Apesar do revés, o alviverde chega para a última rodada ainda na vice-liderança, uma vez que anotou o ponto bônus ofensivo na partida (quando a equipe faz quatro ou mais tries no jogo).
Com os resultados, o Farrapos tem 16 pontos na tabela. A Poli-SP, por sua vez, está com 15. O Jacareí-SP, que está invicto no hexagonal, lidera com 20 pontos e já está garantido matematicamente na final.
Para não depender de resultados paralelos, o Farrapos necessita de uma vitória diante dos atuais campeões brasileiros. Caso vença com o ponto bônus, poderá terminar o hexagonal na liderança, trazendo o mando de campo da final para Bento Gonçalves. Em caso de empate ou revés, o alviverde ainda pode se classificar, mas, para isso, precisará que a Poli-SP seja derrotada pelo já eliminado Pasteur-SP.
Para chegar à final do Super 12, o Farrapos terá que realizar um feito inédito em sua história: vencer o Jacareí-SP fora de casa. No histórico do confronto, o alviverde nunca derrotou o time paulista longe de seus domínios.
As equipes se enfrentaram em oito ocasiões, com cinco vitórias do Jacareí e três dos gaúchos. O último triunfo alviverde diante do time paulista foi em 2019. No ano passado, as equipes decidiram o título do Super 12, com vitória do Jacareí-SP por 26 a 15.
5ª rodada - Hexagonal do Super 12
Pasteur x Poli-SP
Jacareí-SP x Farrapos
São José-SP x Charrua
CLASSIFICAÇÃO:
1º Jacareí-SP: 20
2º Farrapos: 16
3º Poli-SP: 15
4º São José-SP: 6
5º Pasteur-SP: 5
6º Charrua: 0