Farrapos joga decisão fora de casa por vaga na final do Super 12, o Campeonato Brasileiro de Rugby

Na última partida, Farrapos sofreu sua primeira derrota na competição. Kévin Sganzerla / FRC / Divulgação

Em busca da vaga na final do Super 12, o Campeonato Brasileiro de Rugby XV, o Farrapos visita o líder Jacareí-SP, neste sábado (13), às 14h, em Jacareí-SP, em confronto válido pela última rodada do Hexagonal da competição nacional. O alviverde, que ocupa a vice-liderança da segunda fase, depende somente de suas próprias forças para garantir a classificação.

Na rodada anterior, o Farrapos sofreu a sua primeira derrota na temporada 2025. O time de Bento Gonçalves foi superado pela Poli-SP pelo placar de 35 a 22, no Estádio da Montanha. Apesar do revés, o alviverde chega para a última rodada ainda na vice-liderança, uma vez que anotou o ponto bônus ofensivo na partida (quando a equipe faz quatro ou mais tries no jogo).

Com os resultados, o Farrapos tem 16 pontos na tabela. A Poli-SP, por sua vez, está com 15. O Jacareí-SP, que está invicto no hexagonal, lidera com 20 pontos e já está garantido matematicamente na final.

Para não depender de resultados paralelos, o Farrapos necessita de uma vitória diante dos atuais campeões brasileiros. Caso vença com o ponto bônus, poderá terminar o hexagonal na liderança, trazendo o mando de campo da final para Bento Gonçalves. Em caso de empate ou revés, o alviverde ainda pode se classificar, mas, para isso, precisará que a Poli-SP seja derrotada pelo já eliminado Pasteur-SP.

Para chegar à final do Super 12, o Farrapos terá que realizar um feito inédito em sua história: vencer o Jacareí-SP fora de casa. No histórico do confronto, o alviverde nunca derrotou o time paulista longe de seus domínios.

As equipes se enfrentaram em oito ocasiões, com cinco vitórias do Jacareí e três dos gaúchos. O último triunfo alviverde diante do time paulista foi em 2019. No ano passado, as equipes decidiram o título do Super 12, com vitória do Jacareí-SP por 26 a 15.

5ª rodada - Hexagonal do Super 12

Pasteur x Poli-SP

Jacareí-SP x Farrapos

São José-SP x Charrua

CLASSIFICAÇÃO:

1º Jacareí-SP: 20

2º Farrapos: 16

3º Poli-SP: 15

4º São José-SP: 6

5º Pasteur-SP: 5