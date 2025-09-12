Esportes

Em São Paulo
Notícia

Farrapos joga decisão fora de casa por vaga na final do Super 12, o Campeonato Brasileiro de Rugby

Neste sábado, equipe de Bento Gonçalves encara o já classificado Jacareí e precisa da vitória para continuar na briga pelo título nacional

Pioneiro

