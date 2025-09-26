Farrapos enfrenta Jacareí-SP na final do Campeonato Brasileiro de Rugby

Alviverde se classificou em segundo lugar no Hegaxonal. Kévin Sganzerla / FRC / Divulgação

Neste sábado (27), o Farrapos disputa a grande final do Campeonato Brasileiro de Rugby, o Super 12. O confronto com o Jacareí-SP inicia às 15h, na casa dos paulistas, em Campo do Balneário.

Com ótimo desempenho, a equipe de Bento Gonçalves venceu dez dos onze jogos disputados na edição do nacional. Na primeira fase, foi líder do Grupo C e conquistou a vaga na final após garantir a vice-liderança no Hexagonal, com 21 pontos.

Guilherme Coghetto, comandante alviverde, falou sobre a campanha serrana, destacando a batalha contra as adversidades e a busca por melhorias, além da expectativa para o confronto decisivo.

— Tivemos altos e baixos no campeonato, mas aprendemos e melhoramos com as dificuldades para chegar na final da melhor maneira possível — conta o técnico, que acrescenta:

— Sabemos que vai ser um jogo duríssimo. Jacareí tem uma torcida que apoia sempre, mas estamos bem focados no jogo e esperamos fazer uma boa final.