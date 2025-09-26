Farrapos enfrenta Jacareí-SP na final do Campeonato Brasileiro de Rugby

Neste sábado (27), o Farrapos disputa a grande final do Campeonato Brasileiro de Rugby, o Super 12. O confronto com o Jacareí-SP inicia às 15h, na casa dos paulistas, em Campo do Balneário.
Com ótimo desempenho, a equipe de Bento Gonçalves venceu dez dos onze jogos disputados na edição do nacional. Na primeira fase, foi líder do Grupo C e conquistou a vaga na final após garantir a vice-liderança no Hexagonal, com 21 pontos.
Guilherme Coghetto, comandante alviverde, falou sobre a campanha serrana, destacando a batalha contra as adversidades e a busca por melhorias, além da expectativa para o confronto decisivo.
— Tivemos altos e baixos no campeonato, mas aprendemos e melhoramos com as dificuldades para chegar na final da melhor maneira possível — conta o técnico, que acrescenta:
— Sabemos que vai ser um jogo duríssimo. Jacareí tem uma torcida que apoia sempre, mas estamos bem focados no jogo e esperamos fazer uma boa final.
Em busca do título inédito, o time enfrenta o bicampeão Jacareí, que ficou na liderança do hexagonal, com um ponto a mais do que os serranos. Na última rodada da segunda fase, os dois times se enfrentaram em um duelo emocionante, com triunfo do Farrapos, no interior paulista, por um ponto: 34 a 33.