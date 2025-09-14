Esportes

Super 12
Notícia

Farrapos conquista vitória histórica e volta à final do Campeonato Brasileiro de Rugby

Equipe de Bento Gonçalves superou o Jacareí-SP pela primeira vez em sua história e vai voltar a enfrentar o adversário na decisão da competição nacional

Pioneiro

