Farrapos conquista vitória histórica e volta à final do Campeonato Brasileiro de Rugby

Alviverde vai disputar o título nacional pelo segundo ano seguido. Farrapos / Divulgação

O Farrapos está na final do Campeonato Brasileiro de Rugby, o Super 12, pela segunda temporada consecutiva. A classificação à decisão foi conquistada de forma heroica e histórica.

No último jogo do hexagonal, o time de Bento Gonçalves derrotou o Jacareí-SP, líder e atual campeão brasileiro, pela primeira vez atuando fora de casa. De virada, o alviverde fez 34 a 33, em confronto realizado na tarde deste sábado (13), no interior paulista.

Com o resultado e com o ponto bônus ofensivo (quando a equipe anota quatro ou mais tries na partida), o Farrapos se manteve na vice-liderança do hexagonal, ficando a apenas um ponto do próprio Jacareí-SP. A decisão pelo título do Super 12 está programada para o dia 27 de setembro, em Jacareí-SP, que tem o mando de campo por terminar a segunda fase da competição nacional na primeira posição.

O JOGO

O duelo decisivo foi marcado por uma grande reviravolta. Na etapa inicial, os donos da casa chegaram a abrir 25 a 0. A partir dos 25 minutos, o Farrapos reagiu na partida e, com três tries anotados, dois deles convertidos, encostou no placar: 25 a 19.

No segundo tempo, o Jacareí-SP voltou a ampliar a vantagem, mas o alviverde não se deu por vencido e novamente buscou a recuperação: 30 a 26. O Farrapos chegou a virar a partida com mais um try, mas o Jacareí-SP, através de um penal, novamente ficou na frente do placar. No entanto, no último lance da partida, Civardi anotou um penal que decretou a virada e a vitória alviverde, que garantiu o Farrapos em mais uma final do Super 12.

Essa será a quarta vez que o Farrapos disputa uma final do Campeonato Brasileiro e a terceira contra o Jacareí-SP. Nas outras ocasiões, em 2017, 2018 e 2024, o Farrapos ficou com o vice-campeonato. Ou seja, o alviverde terá mais uma oportunidade para buscar o título que lhe falta para a sua sala de troféus.

Resultados da 5ª rodada

do Hexagonal do Super 12:

Jacareí-SP 33 x 34 Farrapos

Pasteur-SP 10 x 62 Poli-SP

São José-SP 45 x 19 Charrua

Classificação

1º) Jacareí-SP: 22

2º) Farrapos: 21

3º) Poli-SP: 20

4º) São José-SP: 11

5º) Pasteur-SP: 5

6º) Charrua: 0

FINAL

Jacareí-SP x Farrapos

27 de setembro, em Jacareí-SP