"Existe um limite para tudo", diz vice do Caxias sobre cobrança de torcedores na porta do vestiário

A derrota do Caxias por 1 a 0 para o Londrina, neste domingo (28) no Estádio Centenário, gerou um clima de frustração que culminou em uma cobrança de um grupo de torcedores na porta do vestiário da equipe. O vice-presidente de futebol, José Caetano Setti, demonstrou desapontamento com o resultado, mas criticou a atitude de intimidação no gramado.

— Nós estamos tão tristes quanto eles. A gente trabalha muito, sabemos o grupo que temos. Existe um limite para tudo. Eu acho que o torcedor tem o direito a vaiar, tem o direito a criticar, mas é lá fora, na arquibancada. Agora, intimidar, não. Pelo que eu ouvi falar ali, teve um pouco de intimidação — comentou o dirigente.

O técnico Júnior Rocha também comentou sobre a ação do pequeno grupo de torcedores que entraram no campo para retirar suas faixas, mas acabaram se dirigindo até o vestiário do clube.

— Eu estava no vestiário e acabei não vendo. O torcedor tem todo o direito de cobrar da arquibancada para cá. Todos são profissionais e pais de família, assim como todos os torcedores. Isso está cada vez mais comum no futebol brasileiro, mas a segurança entrou e fez seu papel e todos foram para suas casas tristes, como nós — declarou o técnico.

Apesar do revés, que deixa o Caxias na lanterna do grupo após quatro rodadas com três pontos, Caetano Setti reforçou que a equipe ainda não está eliminada matematicamente e pediu calma para os torcedores.

— Nós não estamos fora ainda. Nós temos chance, enquanto tiver chance, nós vamos brigar e vamos trabalhar esse grupo, que esse grupo fez por merecer essa confiança que nós estamos depositando neles. Tem que ter calma nesses momentos. Tu não pode perder o equilíbrio emocional, tu tem que manter esse equilíbrio, essa confiança, esse trabalho que está sendo feito — analisou o dirigente.