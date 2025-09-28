Executivo do Juventude questiona decisões da arbitragem no empate contra o Inter

Matheus Candançan foi muito questionado após o apito final. Porthus Junior / Agencia RBS

Antes da entrevista coletiva do técnico Thiago Carpini, o Juventude se posicionou de forma contrária à arbitragem liderada por Matheus Candançan no empate em 1 a 1 com o Inter, neste sábado (27), no Estádio Alfredo Jaconi. O porta voz do clube foi o executivo de futebol Júlio Rondinelli, que foi enfático nas reclamações, direcionadas também ao VAR, comandado por Diego Pombo.

- Tivemos um primeiro tempo que poderia ter sido diferente, se o árbitro não tivesse picotado tanto o jogo. Se o VAR, que já nos prejudicou em outros momentos, fosse mais criterioso. Foi um pouco antes do lance do gol do Inter, teve uma jogada no Caíque, um lance claro de expulsão do Victor Gabriel - destacou o dirigente, que questionou a anulação de um gol por impedimento, no começo do segundo tempo:

- No momento em que o Ewerthon faz o gol, a bandeira levantou na hora. E a linha foi traçada de uma forma equivocada, na nossa avaliação. Atribuo à arbitragem hoje alguns erros. Acredito que se não tivesse a interferência ou a omissão da arbitragem, poderíamos ter saído com um resultado diferente.

Rondinelli também lembrou de um lance em cima de Ênio, dentro da área, onde o arbitragem ignorou o pedido de pênalti. Ao mesmo tempo, reforçou a necessidade de o time melhorar dentro de campo para a recuperação na sequência do Campeonato Brasileiro e citou a recuperação de nomes como Lucas Fernandes e Ênio.