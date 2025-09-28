Esportes

Brasileirão
Notícia

Executivo do Juventude questiona decisões da arbitragem no empate contra o Inter

Clube reclamou sobre a não expulsão de Victor Gabriel no primeiro tempo e do gol anulado no começo da segunda etapa

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

