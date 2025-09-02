Esportes

18 a 24 de setembro
Ex-volante do Grêmio é o embaixador oficial de competição de futebol sub-16, em Gramado

5ª Copa Gramado Laghetto Sub-16 conta com a presença de Lucas Leiva, ex-jogador do Tricolor e da Seleção Brasileira

Camila Corso

Jornal Pioneiro

