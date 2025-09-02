Ex-volante do Grêmio é o embaixador oficial de competição de futebol sub-16, em Gramado

Atleta encerrou a carreira no time porto-alegrense, em 2022. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

A 5ª edição da Copa Gramado Laghetto de Futebol Sub-16 Masculina, contará com Lucas Leiva, ex-volante do Grêmio e da Seleção Brasileira, como embaixador oficial. O evento acontece de 18 a 24 de setembro, em Gramado, e reúne grandes clubes do futebol brasileiro.

O sul-mato-grossense construiu uma carreira marcada por superação e conquistas. Revelado pelo Grêmio, se tornou um dos principais volantes do país, sendo eleito o melhor da posição no Brasileirão de 2006, além da conquista do Campeonato Gaúcho daquele ano.

Se transferiu ao Liverpool, onde atuou por dez anos e se tornou ídolo da torcida. Depois, defendeu a italiana Lazio e retornou ao Grêmio em 2022, quando encerrou sua carreira.

Com a Seleção Brasileira, conquistou o Sul-Americano Sub-20 em 2007, além do bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Também disputou a Copa América de 2011.

Leia Mais Gramado anuncia equipes e novidades para competição de futebol sub-16, em setembro

— É uma grande honra ser embaixador dessa competição. Poder estar ao lado de tantos jovens talentos, que sonham alto e se dedicam com tanto empenho, me faz lembrar do início da minha própria trajetória no futebol. Ser uma inspiração para esses atletas é algo que me enche de responsabilidade e gratidão. Esses eventos são fundamentais para o desenvolvimento não só técnico, mas também humano de cada jogador —afirmou Lucas Leiva.

O ex-jogador irá participar de ações com a imprensa, além de interações com os jovens competidores e dará o pontapé inicial de uma das partidas.

— A presença de Lucas Leiva na competição reforça o compromisso da organização em promover o esporte de alto nível e incentivar a formação de jovens atletas — explica Lucas Roldo, Secretário de Esporte e Lazer de Gramado.

O torneio conta com a participação de 10 equipes, duas delas serranas, divididas em duas chaves. As disputas acontecem nos estádios da Vila Olímpica da Várzea Grande e no Complexo Esportivo Ernesto Volk.