Ex-Inter é anunciada como embaixadora oficial da 1ª Copa Gramado Laghetto Feminina

Vestindo a amarelinha, meia esteve na conquista da Copa América Feminina de 1995. Robinson Estrásulas / Agencia RBS

Pela primeira vez em cinco anos, a Copa Gramado Laghetto de Futebol sub-16 terá sua edição feminina. O torneio ocorrerá de 1º a 4 de outubro, em Gramado, na Serra Gaúcha, e conta com as equipes de Internacional, Grêmio, Criciúma e São Paulo.

Em um momento histórico, a ex-jogadora Duda Luizelli foi anunciada como embaixadora oficial da 1ª Copa Gramado Laghetto Feminina. Sua trajetória no esporte se confunde com a própria evolução do futebol feminino no Brasil, já que é uma das pioneiras da modalidade.

Duda nasceu em Porto Alegre e iniciou sua carreira no Internacional. Com 12 anos, integrou a equipe feminina e se destacou no elenco, conquistando cinco títulos estaduais consecutivos, de 1983 a 1987. Na década de 1990, atuou no Milan e Verona, da Itália, sendo a primeira gaúcha a jogar fora do país.

Vestiu a camisa da Seleção Brasileira, participando da conquista da Copa América Feminina de 1995. Se aposentando de dentro dos gramados, não se afastou do futebol e seguiu como dirigente e gestora. Atuou na coordenação das categorias de base femininas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), além de ser coordenadora do futebol feminino do Colorado.

Luizelli desempenha importantes papéis no desenvolvimento da modalidade, sempre à frente de projetos no Rio Grande do Sul, buscando o fortalecimento do futebol feminino.

— Ser escolhida como embaixadora da primeira Copa Gramado Laghetto Feminina é uma alegria enorme. Mais do que um torneio, este é um passo importante para lançar uma semente do futebol feminino em Gramado e em toda a região, abrindo espaço para que cada vez mais meninas sonhem em jogar e trilhar seus caminhos no esporte — afirmou Duda Luizelli.

O torneio terá a participação de 10 equipes, com dois serranos, divididas em dois grupos. Os confrontos acontecem nos estádios da Vila Olímpica da Várzea Grande e no Complexo Esportivo Ernesto Volk.