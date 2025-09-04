Esportes

O desejo de Carpini
"Eu não quero ser um treinador que fique rotulado em salvar equipes do rebaixamento", afirma técnico do Juventude

Após a vitória sobre o Ceará, treinador alviverde foi claro sobre seus objetivo na carreira, que passam em deixar o clube na Série A, para depois alcançar voos maiores

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

