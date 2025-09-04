"Eu não quero ser um treinador que fique rotulado em salvar equipes do rebaixamento", afirma técnico do Juventude

Thiago Carpini tem ótimo aproveitamento em seu retorno ao Ju. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O mau tempo desta quinta-feira (4) não impediu o Juventude de trabalhar visando o confronto diante do Flamengo no dia 14. A atividade debaixo de chuva ocorreu no CT Alviverde. E o técnico Thiago Carpini, há quase um mês no comando da equipe, vai conhecendo bem mais de perto o perfil do reformulado grupo de jogadores.

O comandante do Ju já havia trabalhado com atletas como Reginaldo, Alan Ruschel, Mandaca, Jadson, Nenê e Taliari na campanha vitoriosa que deu o acesso à Série A ao Ju em 2023. Agora, com 11 reforços contratados na última janela, o treinador conseguirá aproveitar este período sem jogos da Data Fifa para extrair o que cada atleta tem de melhor.

— Alguns atletas trabalharam comigo naquela campanha de 2023, isso sem dúvida facilita, a gente sabe de que maneira usar. E o nosso dia a dia, são 30 dias de trabalho, e aqueles atletas que eu não tinha tanto conteúdo da capacidade deles, agora já está mais claro para mim de que maneira eu posso tentar potencializá-los — confirmou Carpini.

Sem rótulo de treinador bombeiro

Com a missão de livrar o Juventude de uma queda à Série B — atualmente o Verdão está no Z-4 do Brasileirão, em 18º com 21 pontos —, Carpini não quer ser rotulado como o treinador que é contratado apenas para apagar incêndios. Ele esteve no Vitória, em 2024, com o mesmo objetivo e conduziu ainda o clube à disputa da Copa Sul-Americana de 2025. Mas, no São Paulo, seu clube de maior repercussão, os resultados não foram os mesmos, apesar de ter conquistado a Supercopa do Brasil sobre o poderoso Palmeiras.

— Eu encaro esses grandes desafios como grandes oportunidades. Eu não quero ser um treinador que fique rotulado em salvar equipes do rebaixamento. Não é para isso que eu trabalho. Mas se eu não encarar esses desafios, essas oportunidades, talvez eu não tivesse queimado algumas etapas — admitiu o técnico, que completou:

— Com 41 anos, tenho conseguido consolidar um trabalho numa prateleira de Série A, que é a elite do nosso futebol, mesmo que seja uma prateleira, talvez ainda não a que eu busco, a que eu almejo para a minha vida, para a minha carreira, mas são as oportunidades que me são dadas — revelou o treinador.

Com 66% de aproveitamento em seu retorno ao Juventude, Carpini ainda terá muito chão pela frente para completar a história alviverde na Série A de 2025. O treinador, que tem contrato até o fim da competição, terá 17 jogos para completar sua missão e se recolocar no mercado como um técnico expoente no futebol brasileiro.