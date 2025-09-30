Esportes

Remobilização
Notícia

"Esse acontecimento não pode tirar de nós o sonho da classificação", afirma vice de futebol após derrota em casa

Reapresentação do elenco grená será nesta terça-feira (30), no Estádio Centenário. Time volta aos trabalhos para as últimas duas rodadas do quadrangular final da Série C

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS