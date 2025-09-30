"Esse acontecimento não pode tirar de nós o sonho da classificação", afirma vice de futebol após derrota em casa

Caxias fechará quadrangular com jogo diante do Floresta na última rodada. Porthus Junior / Agencia RBS

A derrota por 1 a 0 para o Londrina, no último domingo, no Estádio Centenário, foi um duro golpe nas aspirações do Caxias. O revés marcou o quarto jogo sem vitória do time no quadrangular final da Série C (três empates e uma derrota), gerando um tom de desesperança e cobranças da torcida.

Diante do momento turbulento, o vice-presidente de futebol, José Caetano Setti, defendeu o grupo e destacou a necessidade de remobilização imediata. O dirigente reconheceu que a ótima campanha na primeira fase – na qual o Caxias foi líder e garantiu classificação antecipada – criou uma expectativa muito alta, que culminou na frustração atual.

— A expectativa foi muito acima do que a gente conseguiu fazer naquela campanha espetacular. E essa expectativa, nesse momento, criou essa revolta, essa manifestação da torcida que eu acho normal, qualquer torcedor esperava que a gente fosse agora ganhar todos os jogos, mas não é assim. Quem tem um pouco de noção sabe que a Série C é complicada e tem times que têm um investimento muito maior do que o Caxias — avaliou Setti.

Calma e trabalho para reverter o quadro

Com apenas dois jogos restantes, o tempo de lamentar a derrota é curto. Setti afirmou que a confiança no elenco é total. O momento agora é de passar tranquilidade ao elenco para não ver ruir o sonho do acesso. A reapresentação ocorre nesta terça-feira (29), no Estádio Centenário.

— Tem que mobilizar. Eu conheço o grupo, sei que todo mundo está triste porque é um grupo que tem vergonha, é um grupo que quer vencer. Nós também estamos tristes porque a gente trabalhou muito, acredita. Então é ter agora, da nossa parte, tranquilidade. E se nós começarmos a nos preocupar, começar a querer achar desculpa, começar a querer fugir, aí eu acho que nós vamos nos complicar. Mas se nós mantivermos a calma, o trabalho e acreditarmos no que temos, nós temos condições de reverter isso aí — destacou o dirigente.

O Caxias precisa de duas vitórias nos próximos dois confrontos para garantir o acesso à Série B sem depender de resultados paralelos. O próximo desafio é contra o São Bernardo, em São Paulo, no domingo, às 19h, seguido pelo jogo final contra o Floresta, no Centenário. O vice-presidente é categórico: o sonho não pode acabar.