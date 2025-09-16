Esportes

Em Bagé
Notícia

Esportivo estreia na Copa FGF contra o São Gabriel, fora de casa, nesta quarta-feira

Campeã do torneio em 2004, equipe alviazul vai ter mescla de jovens com reforços experientes, comandados pelo técnico Marcio Nunes

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS