Esportivo estreia na Copa FGF contra o São Gabriel, fora de casa, nesta quarta-feira

Marcio Nunes comanda a equipe de Bento Gonçalves. Kévin Sganzerla / Divulgação

Chegou o dia do aguardado retorno do Esportivo à Copa Federação Gaúcha de Futebol. A equipe alviazul estreia na competição, que em 2025 vai homenagear Ruy Carlos Ostermann nesta quarta-feira (17), às 15h, contra o São Gabriel. A partida será realizada no Estádio Estrela D'Alva, em Bagé.

O Esportivo venceu a primeira edição da Copa FGF, em 2004, e tenta agora repetir o feito em um momento de reconstrução do clube. O grupo do técnico Marcio Nunes conta com jovens oriundos das categorias de base e com alguns reforços experientes contratados para a competição.

Os dois últimos que chegaram foram o atacante Xandy e o zagueiro Igor Souza. O primeiro tem 25 anos e acumula passagens por clubes como Pelotas, Passo Fundo, Manauara, Avenida e Santo André-SP. Já o defensor de 26 anos tem no currículo atuações por Botafogo-PB, Brasiliense, Glória e Anápolis.

Outro nome conhecido é o goleiro Lúcio, que tem passagens por Caxias, São Luiz, Inter-SM e outros clubes do Estado, e deve ser o titular da posição. O atacante Matheuzinho, que disputou o Gauchão pelo São Luiz, e o meia Dudu Dall'Agnol, ex-Ypiranga, foram os principais acertos para o setor ofensivo.

A primeira partida da equipe de Bento diante de seu torcedor será dia 24, contra o Aimoré.

A Copa FGF reunirá oito equipes do Rio Grande do Sul. Além do Esportivo, o Juventude vai representar a Serra na competição. Diferente dos últimos anos, esta edição não dará ao campeão uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano. O vencedor terá o direito de disputar a Série D do Brasileirão 2026.

Com Ju e Inter participando com times sub-20, Esportivo, Aimoré, Brasil de Pelotas, Gaúcho, Pelotas e São Gabriel enxergam na Copa FGF uma oportunidade de ampliar o calendário de jogos para a próxima temporada.

Formato da competição

Na primeira fase, todas as equipes se enfrentarão em turno único. Os dois melhores avançam às semifinais. Já do terceiro ao sexto colocado, ocorrerão dois confrontos de quartas de final para descobrir os outros dois times da semifinal.