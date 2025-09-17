Esportes

Com pé direito
Notícia

Esportivo estreia na Copa FGF com vitória sobre o São Gabriel

No Estádio Estrela D'Alva, Alviazul venceu por 2 a 0 a primeira partida da competição

Camila Corso

Jornal Pioneiro

