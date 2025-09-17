Esportivo estreia na Copa FGF com vitória sobre o São Gabriel

Time bento-gonçalvense é treinado por Márcio Nunes, Porthus Junior / Agencia RBS

A equipe do Esportivo estreou feliz na Copa FGF de 2025. Diante do São Gabriel, venceu por 2 a 0, com gols de Matheus e Fabiano. A partida aconteceu nesta quarta-feira (17), no Estádio Estrela D'Alva, em Bagé.

O jogo marcou a abertura do campeonato, que homenageia Ruy Carlos Ostermann neste ano. O Esportivo venceu a primeira edição da competição, em 2004.

Na segunda rodada, o Alviazul recebe o Aimoré no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, no sábado, dia 27, às 15h30min.

Aos 25 minutos do primeiro tempo, Matheus aproveitou a saída do goleiro para abriu o placar para o Esportivo.

Já na segunda etapa, Fabiano saiu do banco de reservas para ampliar o resultado para o time serrano, aos 35.

O técnico Márcio Nunes iniciou a partida com Lúcio; Augusto, Igor, Edmilson, Fabinho; Marcão, Kauan e Dudu; Matheus, Farias e Gui Vieira.

Copa FGF

Na primeira fase da competição, as oito equipes se enfrentam em turno único. Os dois melhores avançam às semifinais, enquanto do terceiro ao sexto colocado disputam as quartas de final para descobrir os outros dois times da semifinal.