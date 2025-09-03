Esportivo anuncia mais dois reforços para a disputa da Copa FGF

Equipe do técnico Márcio Nunes ganhou novidades no elenco. Porthus Junior / Agencia RBS

O técnico Márcio Nunes ganhou mais duas opções para montar a equipe do Esportivo para a disputa da Copa FGF - Professor Ruy Carlos Ostermann. Nesta quarta-feira (3), o clube de Bento Gonçalves confirmou as chegadas do atacante Matheuzinho e do meia Dudu Dall'Agnol.

Matheuzinho, de 31 anos, acumula passagens por São luiz, Itabirito-MG, Mirassol, São José e Santa Cruz-PE.

Já Dudu Dall'Agnol, de 22 anos, retorna ao clube da Montanha dos Vinhedos. O jogador ainda esteve recentemente no Ypiranga.

O Esportivo estreia na Copa FGF no dia 17, diante do São Gabriel, fora de casa. A primeira partida da equipe diante de seu torcedor será dia 24, contra o Aimoré.