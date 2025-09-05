Esportes

Para o gol
Notícia

Esportivo anuncia contratação de ex-goleiro do Caxias para a disputa da Copa FGF

Camisa 1 foi o terceiro jogador anunciado pelo clube de Bento Gonçalves nesta semana

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

