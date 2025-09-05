Esportivo anuncia contratação de ex-goleiro do Caxias para a disputa da Copa FGF

Aos 35 anos, Lúcio teve uma passagem pelo Caxias. Lucas Amorelli / Agencia RBS

De olho na largada da Copa FGF — Professor Ruy Carlos Ostermann, o Esportivo confirmou a contratação do terceiro reforço desta semana. Trata-se do goleiro Lúcio, de 35 anos, que atuou no Caxias entre 2016 e 2018.

O experiente atleta ainda teve uma passagem pelo futebol português, no Gil Vicente, e no Rio Grande do Sul ainda vestiu as cores de São Luiz, Monsoon e Bagé, seu último clube.

Pelo Caxias, Lúcio recebeu poucas oportunidades entre os titulares, entrando em campo apenas duas vezes. Ele integrou o elenco que conquistou a Divisão de Acesso em 2016.

Além do goleiro, o Esportivo confirmou nesta semana as chegadas do meia Dudu Dall'Agnol e do atacante Matheuzinho. Os três reforçam o elenco de Márcio Nunes para a disputa da Copa FGF. A estreia do Tivo na competição será no dia 17, diante do São Gabriel, fora de casa.