Equipe Kuse Dojô conquista 12 medalhas na Super Copa Venâncio Aires de Judô

No último sábado (13), a Kuse Dojô participou da Super Copa Venâncio Aires de Judô. Nas disputas, 12 jovens atletas da equipe caxiense conquistaram o pódio.
Reunindo mais de mil atletas de todo o Rio Grande do Sul, a competição também serviu de seletiva para o Meeting Sul Brasileiro Interclubes.
Na categoria sub-11, Richard Mora Suáres e Vicenzo Ferrari conquistaram o ouro, enquanto Miguel Lodetti ficou com a prata.
No sub-13, quatro medalhas: Yasmin Vaz de Freitas e Isabelle Salesbrão com o ouro, Letícia da Cruz Amado com a prata e Alexia da Cruz Amado com o bronze.
Na classe sub-15, João Vitor Finger Balestro e Benjamin Varela Brognoli garantiram segundo lugar. A terceira colocação ficou com Caleb Varela Brognoli, Ágatha Sophia Vaz Teles e Alisson da Silva Pinto Leite.
Com os pódios garantidos, os jovens talentos das artes marciais conquistaram vaga para o Meeting Sul Brasileiro Interclubes. A competição acontece de 14 a 16 de novembro, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina.
O veterano Cristiano Magnus Brognoli conquistou o último lugar do pódio na sua categoria.
O próximo desafio da equipe é a Super Copa Canoas, que conta como Seletiva Brasileiro Sênior.