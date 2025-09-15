Esportes

Artes Marciais
Notícia

Equipe Kuse Dojô conquista 12 medalhas na Super Copa Venâncio Aires de Judô

Os jovens garantiram vaga no Meeting Sul Brasileiro Interclubes, que acontece em novembro

Camila Corso

Jornal Pioneiro

