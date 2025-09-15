Equipe Kuse Dojô conquista 12 medalhas na Super Copa Venâncio Aires de Judô

Disputas aconteceram no sábado (13). Kuse Dojô / Divulgação

No último sábado (13), a Kuse Dojô participou da Super Copa Venâncio Aires de Judô. Nas disputas, 12 jovens atletas da equipe caxiense conquistaram o pódio.

Reunindo mais de mil atletas de todo o Rio Grande do Sul, a competição também serviu de seletiva para o Meeting Sul Brasileiro Interclubes.

Na categoria sub-11, Richard Mora Suáres e Vicenzo Ferrari conquistaram o ouro, enquanto Miguel Lodetti ficou com a prata.

No sub-13, quatro medalhas: Yasmin Vaz de Freitas e Isabelle Salesbrão com o ouro, Letícia da Cruz Amado com a prata e Alexia da Cruz Amado com o bronze.

Na classe sub-15, João Vitor Finger Balestro e Benjamin Varela Brognoli garantiram segundo lugar. A terceira colocação ficou com Caleb Varela Brognoli, Ágatha Sophia Vaz Teles e Alisson da Silva Pinto Leite.

Com os pódios garantidos, os jovens talentos das artes marciais conquistaram vaga para o Meeting Sul Brasileiro Interclubes. A competição acontece de 14 a 16 de novembro, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina.

O veterano Cristiano Magnus Brognoli conquistou o último lugar do pódio na sua categoria.