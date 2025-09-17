Equipe de Badminton do Recreio da Juventude tem última competição internacional de 2025

Time compete com atletas de diferentes países. Recreio da Juventude / Divulgação

O time adulto de Badminton do Recreio da Juventude está em solo peruano para mais uma competição: o Peru International 2025. A partir desta quarta-feira (17) até domingo (21), a equipe encara os melhores atletas do ranking Pan-Americano. A competição acontece na capital do país, Lima.

Acompanhados do técnico Noeslem Lima, Maria Júlia, Daiane Carvalho, Gabriel Zink e Vinícius Ribeiro representam o clube. No último desafio internacional do ano, os jovens enfrentam adversários de diversos países.

— Depois de um ótimo desempenho no Top 16, vamos em busca desse resultado. Sabemos que será muito difícil, pela qualidade dos atletas e pelo alto nível da competição, mas é uma satisfação enorme poder estar entre os melhores da América — destaca o técnico.