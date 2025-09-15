Equipe caxiense é destaque no Super Campeonato Brasileiro de taekwondo

Entre os dias 10 e 14 de setembro, a Associação Caxiense de Taekwondo (ACTKD) participou do Super Campeonato Brasileiro da modalidade, que ocorreu em Aracaju, no Sergipe, e reuniu mais de 2 mil atletas do país.
A delegação da equipe de Caxias do Sul contava com 11 atletas, orientados pelos técnicos Daniel Brisotto e Vagner Nath Piran. O grupo trouxe na bagagem três ouros e um bronze, que reafirmam a força da cidade no cenário nacional do esporte.
Na categoria infantil até 40kg, Layali Amine conquistou o ouro, assim como Victor Gabriel Hörlle Pessoa, na categoria cadete até 45kg, e Lívia Eduarda Portigliotti, no júnior até 68kg. Isabella Machado Stumpf ficou com a terceira colocação da categoria cadete até 47kg.
O desempenho de Welinton Samuel, Guilherme Fontoura, Nicole Caetano, Laura Piola, João Gabriel, Pedro Henrique e Gabriel Veber também foi destaque, enfrentando adversários de alto nível.
Os atletas campeões brasileiros garantiram vaga para o Grand Slam 2026. O evento, que acontece em fevereiro, no Rio de Janeiro, define quem representará a Seleção Brasileira em todas categorias.
Os próximos desafios da equipe são a Copa RS de Taekwondo, o Campeonato Brasileiro de Parataekwondo e a Copa do Brasil de Taekwondo.