Empate entre Londrina e Floresta mantém disputa acirrada no grupo do Caxias na Série C

Caxias tem mais quatro jogos para buscar o acesso à Série B. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias dependia de outro resultado para ver um adversário direto disparar na liderança do Grupo B do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Mas, para a sorte do time grená, o empate de 0 a 0 entre Londrina e Floresta neste domingo, no Paraná, manteve a chave totalmente equilibrada na competição.

Após o empate de 0 a 0 com o São Bernardo no sábado, no Estádio Centenário, a equipe do técnico Júnior Rocha aguardava o complemento da segunda rodada. Um resultado de vitória para o Londrina, jogando em casa, daria a liderança isolada ao time paranaense. Mas o Floresta, apesar de não ter vencido, garantiu um ponto importante fora de casa.

Com os dois empates na rodada, o Grupo B segue com as quatro equipes na mesma situação. Todas têm 2 pontos, 2 gols marcados, 2 gols sofridos, 0 de saldo e 33% de aproveitamento. O Grená é terceiro colocado neste momento pelos critérios.

A igualdade na tabela mostra que a disputa pelo acesso para a Série B segue aberta para todos os times. O Caxias terá a chance de se isolar na liderança na próxima rodada, quando visita o Londrina, no sábado, às 19h30.



