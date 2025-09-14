Esportes

Base
Notícia

Em preparação para a Copa FGF, time sub-20 do Juventude goleia o Albion em amistoso no Uruguai

Vitória alviverde por 5 a 0 teve gols de Matheus, Pedro, Lucas Fernandes, Eduardo e Scatolin

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

