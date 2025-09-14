Em preparação para a Copa FGF, time sub-20 do Juventude goleia o Albion em amistoso no Uruguai

Juventude venceu por 5 a 0 o Albion, em solo uruguaio. Nathan Bizotto / EC Juventude/Divulgação

Logo no primeiros dos três amistosos que a equipe sub-20 do Juventude fará no Uruguai, uma goleada alviverde: 5 a 0 no Albion. A partida foi disputada neste domingo (14) no Centro de Treinamento do Albion, em Montevidéu.

Em preparação para a disputa da Copa FGF, a equipe comandada por Filipe Dias venceu com gols de Matheus, Pedro, Lucas Fernandes, Eduardo e Scatolin. O Juventude volta a campo nesta segunda-feira (15), contra a seleção de Cuba, também no CT do Albion, na capital uruguaia.

Goleada alviverde

A partida foi de total controle do Juventude. A primeira chance veio em finalização para fora de Miguel. Em escanteio cobrado por Luiz Eduardo, Matheus dividiu e ficou com a sobra. O zagueiro foi oportunista e bateu forte para fazer 1 a 0.

A segunda etapa seguiu com domínio alviverde. Em trama pelo lado esquerdo, Pedro recebeu na área e finalizou forte na saída do goleiro para fazer o segundo. Yuri Kevem limpou a marcação e sofreu falta. Com categoria, Lucas Fernandes acertou o ângulo. Golaço no 3 a 0 para o Ju.