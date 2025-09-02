Em preparação para a Copa FGF, Juventude fará amistoso contra a seleção sub-23 do Uruguai

Filipe Dias será o técnico alviverde na Copa FGF. Nathan Bizotto / E.C.Juventude/Divulgação

Entre os dias 17 de setembro e 14 de dezembro será disputada a Copa Federação Gaúcha de Futebol — Professor Ruy Carlos Ostermann. E o Juventude é uma das oito equipes confirmadas no torneio, e vai atuar com a base do time sub-20. O São José anunciou a desistência da competição na semana passada.

O Juventude estreia na Copa FGF no dia 24, diante do Brasil-Pel, às 15h, no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

E para chegar forte e melhor preparado para o torneio regional, a equipe sub-20, comandada pelo técnico Filipe Dias, fará dois amistosos internacionais e viaja ao Uruguai no próximo dia 12.

Um deles será contra o Albion, de Montevidéu, e o outro, mais imponente, será diante da própria seleção uruguaia sub-23. Quem confirmou a realização das partidas foi o executivo de futebol das categorias de base do Ju, Diego Ziegg, durante entrevista ao Show dos Esportes, da Gaúcha Serra.

— Faz tempo que o clube não joga mais fora do país, e aí a gente está fechando dois amistosos, dias 14 e 17. O clube deve divulgar essa semana. A gente viaja dia 12 para Montevidéu e joga lá no dia 14 contra a equipe do Albio, que está na segunda divisão, mas está liderando, deve subir para a primeira divisão do Uruguai. E dia 17 fazemos um grande jogo contra a seleção do Uruguai sub-23, jogaremos no centro de treinamento da seleção uruguaia — confirmou o dirigente alviverde.

Ziegg ainda revelou que a oportunidade da realização dessas duas partidas internacionais surgiu depois de uma visita do vice presidente das categorias de base do Ju, Jones Biglia, ao Uruguai.

— O Biglia fez uma visita em alguns clubes do Uruguai, ele gosta muito do futebol uruguaio e acha muito parecido com o futebol daqui do Sul. Ele fez uma amizade com o pessoal lá do Albio, o Wagner (Gonçalves) que está lá, que já trabalhou aqui no Juventude há algum tempo, trabalhou no Grêmio, e agora é o gerente de futebol do Albion, acabou tratando esse amistoso junto com eles lá, e aí acabou conhecendo o pessoal da seleção do Uruguai. Trocamos alguns e-mails e foi feito o convite para nós irmos para lá no dia 12 — confirmou o executivo, que ainda enaltece a realização destes amistosos:

— Esses dois amistosos serão uma preparação para a gente disputar essa Copa FGF, e é um momento também de eles olharem os nossos atletas, nós os atletas deles. É muito bacana o Juventude ter isso novamente, importante levar o nome do Juventude, das categorias de base, para fora do país.



