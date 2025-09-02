Esportes

Amistoso de luxo
Notícia

Em preparação para a Copa FGF, Juventude fará amistoso contra a seleção sub-23 do Uruguai

Clube deve divulgar ainda nesta semana a realização de duas partidas internacionais antes de iniciar a disputa do torneio regional

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

Tiago Nunes

