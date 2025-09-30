Em mais um confronto direto, Juventude busca surpreender o Atlético-MG em Belo Horizonte

Técnico Thiago Carpini terá de promover novas mudanças na equipe. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro e de um reencontro com as vitórias, o Juventude tem mais um desafio fora de casa na noite desta terça-feira (30). A equipe alviverde encara o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 21h30min. É mais um confronto direto para os comandados de Thiago Carpini.

Apesar da vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, o Galo também não vive um grande momento. Em 23 jogos, somou 28 pontos e está seis à frente do Juventude, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

— Sabemos que confronto direto a gente não pode perder. O Carpini fala muito isso para nós. Infelizmente, estamos brigando ali embaixo, mas é questão de tempo, jogo a jogo. Agora é focar no Atlético Mineiro, ir lá e voltar com um resultado bom — avaliou o volante Mandaca.

E depois de ficar no empate em casa contra o Inter, recuperar os pontos desperdiçados longe de casa passa a ser fundamental. No confronto em Minas, o volante Caíque e o atacante Taliari serão desfalques. Eles receberam o terceiro cartão amarelo e estão fora da partida. Já o volante Jadson, que cumpriu suspensão diante do Inter, volta ao time.

— É um jogo de muito mais encaixe individual. É a característica do Sampaoli. O Scarpa, em alguns momentos, atuando no pé contrário. Um jogo de muitos duelos, o gramado sintético, que sempre exige uma adaptação rápida. Entendemos que é um adversário que possamos nos aproximar na tabela _ projetou o técnico Thiago Carpini, que ainda falou sobre a atual fase do time mineiro:

— É um adversário que não vem em um bom momento, mas tem muita qualidade. O Atlético Mineiro de 2024, do (Gabriel) Milito, não é tão diferente desta formação do Sampoli, com os seus encaixes individuais.

O provável time para o confronto em Minas Gerais tem Jandrei; Reginaldo (Ewerthon), Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Sforza, Jadson e Mandaca; Lucas Fernandes, Ênio (Batalla ou Igor Formiga) e Gilberto.

NO ANO PASSADO

Em 2024, já na reta final da Série A do Brasileiro, o Juventude conquistou uma vitória fundamental para garantir sua permanência na elite em Belo Horizonte. No dia 26 de novembro, o 3 a 2 foi construído com uma dose extra de emoção. Lucas Barbosa, Gilberto e Erick Farias, nos acréscimos, marcaram para o Verdão. Daquele time, apenas Ewerthon, Gilberto, Jadson e Mandaca podem iniciar nesta noite.

— Ano passado a gente foi muito feliz lá, mas agora é outro jogo. Sabemos que é difícil jogar contra eles lá. A bola corre mais. Temos que nos adaptar, mas a gente vai confiante — garantiu Mandaca.