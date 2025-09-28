Esportes

Em decisão emocionante, Farrapos adia o sonho do título do Brasileiro de Rugby

Duelo contra o Jacareí-SP acabou empatado no tempo normal e na prorrogação, e só foi decidido nos chutes alternados. Equipe de Bento Gonçalves repetiu vice-campeonato de 2017 e 2024

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

