Em decisão emocionante, Farrapos adia o sonho do título do Brasileiro de Rugby

Final foi disputada em Jacareí, no interior paulista. Fotojump / Brasil Rugby,divulgação

Mais uma vez, o título inédito do Campeonato Brasileiro de Rugby, o Super 12, escapou no detalhe para o Farrapos. Em uma final emocionante, o time de Bento Gonçalves encarou o Jacareí-SP, fora de casa, neste sábado (27), e, após empate no tempo normal e na prorrogação por 11 a 11, foi superado nos chutes alternados por 4 a 3.

Com isso, o alviverde repetiu 2024 e ficou com o vice-campeonato da competição nacional. Agora, o Farrapos direciona o seu foco no Campeonato Gaúcho de Rugby, em busca do 14º título consecutivo da competição estadual. No final do ano, o alviverde tentará o tricampeonato do BR Sevens.

Leia Mais Farrapos conquista vitória histórica e volta à final do Campeonato Brasileiro de Rugby

No jogo decisivo, os donos da casa abriram o placar da partida com um penal logo nos primeiros minutos de partida. Aos 16 minutos, o Jacareí-SP ampliou a vantagem com mais um penal convertido. Posteriormente, o time paulista anotou o primeiro try da partida: 11 a 0. A reação do Farrapos iniciou ainda na etapa inicial, com dois penais marcados por Civardi, deixando o confronto em aberto para a etapa derradeira.

Time gaúcho ficou, pela terceira vez, com o vice-campeonato. Fotojump / Brasil Rugby,divulgação

No segundo tempo, o Farrapos pressionou o time paulista em busca do empate. O Jacareí-SP, por sua vez, teve boas oportunidades para aumentar a vantagem, mas esbarrou na boa atuação da defesa alviverde, que freou o poderio ofensivo adversário. O try que decretou a igualdade no marcador foi anotado aos 28 minutos. Em rápida troca de passes iniciada no meio do campo, Pardal abriu para Teco, que arrancou até a linha de 5 metros para o ingoal. Mesmo tackleado, conseguiu devolver para Pardal, que finalizou a jogada com try, 11 a 11.

Na prorrogação, as duas equipes tiveram oportunidades de marcar o que seriam os pontos do título. Na melhor delas para o Farrapos, Civardi teve a chance em cobrança de penal, porém o chute foi para fora. O empate persistiu e a decisão foi para as cobranças alternadas.

Jambão e Civardi converteram, enquanto Pid acertou o chute na trave e Matheusinho finalizou para fora. O Jacareí-SP, por sua vez, teve 100% de efetividade e, com 4 a 3 nas cobranças, conquistou o título brasileiro.

Essa foi a terceira final entre as equipes, e o Jacareí também levou a melhor em 2017 e 2024.