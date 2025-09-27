Esportes

No Alfredo Jaconi
Notícia

Em clássico com tempos distintos, Juventude fica no empate com o Inter

Equipe alviverde fez primeiro tempo ruim, saiu atrás do placar e buscou a igualdade depois do intervalo, quando foi melhor em campo

Maurício Reolon

Editor de Esportes do Pioneiro e Comentarista da Gaúcha Serra

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS