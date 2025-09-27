Em clássico com tempos distintos, Juventude fica no empate com o Inter

Mandaca foi o principal destaque da equipe alviverde. Porthus Junior / Agencia RBS

Em um clássico com atuações muito distintas nos dois tempos de jogo, o Juventude ficou no 1 a 1 com o Inter, no clássico gaúcho pela 25ª rodada do Brasileirão. A partida no Estádio Alfredo Jaconi foi realizada na noite deste sábado (27), e teve gols de Alan Patrick para Colorado e Ênio para o Verdão.

O empate fez o time de Thiago Carpini subir para a 17ª colocação, com 22 pontos, ultrapassando o Vitória, que perdeu para o Grêmio neste domingo (28).

Sem tempo para descansar, o Ju volta a campo na terça-feira (30), às 21h30min, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Caíque e Taliari, que receberam o terceiro cartão amarelo, serão desfalques. O próximo jogo em casa será no domingo, dia 5, diante do Fortaleza, às 18h30min.

Com os retornos de Ewerthon e Rodrigo Sam, após longos períodos de afastamento por lesão, e Igor Formiga, Lucas Fernandes e Nenê como novidades no setor ofensivo, o time alviverde tentou iniciar a partida pressionando o setor defensivo do Inter. Só que em nenhum momento da primeira etapa, a equipe conseguiu encaixar a marcação e exercer um controle do jogo.

Nos minutos iniciais, o que chamou a atenção foi a sequência de faltas anotadas pelo árbitro Matheus Candançan. A primeira finalização foi do Ju, aos 10 minutos, em tentativa de Ewerthon sobre o gol. No minuto seguinte, foi a vez de Bruno Henrique arriscar para o Inter, em outra tentativa sem direção.

Depois de uma sequência de paralisações para atendimentos de Borré e Caíque, o Inter abriu o placar em um erro do camisa 10 alviverde. Aos 23, Nenê escorregou no meio-campo e armou o contra-ataque colorado. Carbonero fez jogada individual, passou por Luan Freitas e finalizou cruzado. Jandrei fez a defesa parcial, mas no rebote, dentro da pequena área, Alan Patrick chegou mais rápido do que a defesa e empurrou para as redes: 1 a 0 para os visitantes.

Depois do gol colorado, o Ju passou a precipitar os passes no ataque e não conseguia levar perigo ao gol de Anthoni. Em um duelo fraco tecnicamente, os erros e a dificuldade da equipe alviverde em atuar pelos lados de campo fizeram o placar seguir igual até o intervalo. Sem chutes na direção do gol, o Ju saiu de campo com o torcedor protestando pela má atuação.

MUDANÇA

Na volta do intervalo, Carpini mudou a formatação tática do time, com Ênio na vaga de Nenê. Com isso, o atacante entrou pelo lado esquerdo e Lucas Fernandes passou a atuar mais centralizado. O meia também foi o responsável pela primeira finalização na segunda etapa, em chute do lado direito da área.

Aos oito minutos, o Ju chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado. Depois da cobrança de escanteio de Marcelo Hermes, Luan Freitas cabeceou para o meio da área e Ewerthon desviou para as redes. Em um lance muito ajustado, o VAR confirmou o impedimento do lateral-direito.

Mesmo com a lamentação por conta da anulação, o time alviverde continuou pressionando. Aos 13, Ênio arriscou de fora da área e Anthoni fez boa defesa. Em busca do gol, Carpini fez mais duas mudanças, com as entradas de Rafael Bilu e Gilberto nas vagas de Ewerthon e Taliari.

A pressão surtiu efeito aos 18, e com a participação de quem saiu do banco. Rafael Bilu cruzou de pé direito para a área, o centroavante Gilberto conseguiu um lindo toque de letra e deixou a bola limpa para Ênio marcar o empate: 1 a 1.

No lance seguinte, Bilu dominou pelo lado direito da área e bateu colocado, mas Anthoni fez a defesa em dois tempos. Mesmo com o Inter buscando diminuir o ritmo do jogo, a equipe alviverde continuou melhor em campo e com mais presença no ataque. Aos 29, Ênio foi deslocado na área após tentativa de cabeça, mas o árbitro mandou o jogo seguir.

Aos 32, Mandaca fez grande jogada individual pela ponta esquerda, passou por dois marcadores e finalizou com desvio da defesa. Mesmo com as tentativas da virada, o Ju não mostrou forças para reagir.

FICHA TÉCNICA

Brasileirão - 25ª rodada

Juventude 1x1 Inter

Estádio Alfredo Jaconi

Juventude

Jandrei; Ewerthon (Rafael Bilu, 14/2º), Luan Freitas, Rodrigo Sam e Marcelo Hermes; Caíque, Mandaca e Lucas Fernandes (Sforza, 28/2º); Igor Formiga, Nenê (Ênio, int.) e Taliari (Gilberto, 14/2º). Técnico: Thiago Carpini

Inter

Anthoni; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Luiz Otávio, Bruno Henrique (Bruno Tabata, 23/2º), Óscar Romero (Ronaldo, 23/2º) e Alan Patrick (Vitinho, 30/2º); Carbonero (Ricardo Mathias, 39/2º) e Borré. Técnico: Ramón Díaz