Em 2023, Caxias superou a "empatite" para conquistar o acesso à Série C e pode repetir feito em 2025

Caxias vai contar com apoio do seu torcedor. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A contagem regressiva para o acesso à Série B começou. Restam apenas três jogos, e o Caxias terá o peso e a força do seu "Vulcão", o Estádio Centenário, como trunfo na reta final do quadrangular decisivo. Neste domingo (28), às 19h, o time grená abre o returno da Série C contra o Londrina, em uma partida que pode ser o ponto de virada na busca pelo sonho de voltar à segunda divisão após 20 anos.

Apesar dos três empates seguidos, a história do Caxias em 2023 traz uma lição de otimismo. Naquela temporada, o time também enfrentou uma “empatite” na Série D, com uma sequência de quatro empates que pareciam um obstáculo para o time. No entanto, quando precisou vencer, a equipe de Gerson Gusmão mostrou sua força e garantiu o acesso com uma vitória heroica sobre a Portuguesa-RJ, fora de casa.

Antes, a equipe havia empatado com a Inter de Limeira, eliminado o Ceilândia com dois empates e ficado no 1 a 1 com a Portuguesa em Caxias do Sul.

O cenário atual do Grupo B da Série C é inusitado, com todas as seis partidas do quadrangular terminando empatadas, um fato que está surpreende o futebol brasileiro. No entanto, a “empatite” não será um problema se o Caxias conseguir vencer no returno os seus compromissos com apoio da torcida. Agora, no Centenário, é a hora de arriscar mais, de impor o jogo e buscar a primeira vitória.

— O caldeirão aqui vai ferver, nós temos a possibilidade de bater o recorde de público e é um jogo extremamente decisivo, um confronto direto com Londrina que é uma ótima equipe bem treinada se reforçaram também, se ajustaram durante a competição — declarou o treinador Júnior Rocha, que completou sobre a torcida:

— Vindo não vão se arrepender. Vão ver nossa equipe sempre competitiva, organizada, aguerrida com alma mesmo e se der para nós jogar bonito nós vamos jogar. Se não der nós vamos ganhar jogando feio.