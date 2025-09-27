Esportes

No Vulcão Grená
Notícia

Em 2023, Caxias superou a "empatite" para conquistar o acesso à Série C e pode repetir feito em 2025

Grená entra em campo neste domingo (28) e deve contar com grande presença de público no Estádio Centenário para um dos jogos mais importantes do ano 

Tiago Nunes

