"É praticamente um mata-mata", diz vice de futebol do Caxias sobre jogos contra o Londrina

José Caetano Setti, vice de futebol do Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias enfrenta o Londrina neste sábado (20), às 19h30min, no estádio VGD, pela terceira rodada do quadrangular final da Série C. A delegação grená chegou a Londrina na quinta-feira em clima tranquilo e, desde então, mantém uma rotina leve: realizou um único treino na sexta-feira e os atletas descansam até a hora da partida decisiva.

— Bem calmo, tá bem, não se ouve falar, não se vê nada. Um ambiente bem calmo, bem tranquilo, bem sossegado até aqui — afirmou José Caetano Setti, em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

O Caxias terá pela frente um desafio extra: além do Londrina, o time da Serra enfrentará a pressão de um estádio acanhado, o VGD, com capacidade para apenas oito mil torcedores, o que costuma intensificar o clima de jogo. Apesar disso, o grupo grená conta com jogadores experientes e acostumados a atuar em ambientes assim, o que pode ser um trunfo importante.

— Nesse sentido está tranquilo. Se tu pegar jogador por jogador, todos eles têm uma passagem, a maioria deles tem uma passagem por times grandes, por grandes momentos. Então, eu acho que não é por aí que a gente pode se atrapalhar. Eu acho que a gente tem que ter cuidado, pegada, jogar. Jogo decisivo é aquela história. Quem pega mais, quem se cuida mais, quem se dedica mais é quem tem mais chance de conseguir o objetivo — analisou Setti.

Embora o quadrangular final da Série C não seja uma fase eliminatória, a dinâmica dos jogos e a disputa direta por vaga na Série B fazem com que cada partida tenha clima de mata-mata. A equipe grená sabe da importância de pontuar e manter regularidade nesta reta decisiva.