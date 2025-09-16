"É a realização de mais um sonho", diz mãe de Arthur Davi após bebê com cardiopatia rara ir ao jogo do Juventude pela primeira vez

Família teve um momento especial no domingo (14). Mauricio Fraga / Arquivo Pessoal/Divulgação

Chegou o grande dia. O pequeno Arthur Davi, de apenas quatro meses, conheceu o Alfredo Jaconi neste domingo (14) durante a partida entre Juventude e Flamengo pelo Brasileirão 2025.

Com uma cardiopatia rara, SHCE (Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo), o bebê nasceu em São Paulo e desembarcou em Caxias do Sul no começo do mês, depois de passar por duas cirurgias no Hospital Beneficência Portuguesa.

— Estar no Alfredo Jaconi com o Arthur em nossos braços é a realização de mais um sonho. Depois de tudo que a gente viveu é uma sensação única. A gente não tem palavras para descrever, na verdade, a emoção que foi. A gente que é torcedora há anos, levar ele lá, depois de tudo que a gente passou é uma emoção indescritível — comenta a mãe de Arthur, Camila Lima.

Acompanhado dos pais, Maurício Fraga e Camila Lima, Arthur foi recebido pelo presidente alviverde, Fábio Pizzamiglio, no gramado do Jaconi, minutos antes do confronto com os cariocas iniciar. O pequeno ganhou uma camisa oficial, com seu nomes, e foi ovacionado pelos mais de 15 mil torcedores que compareceram ao estádio.

— Até nossas fotos de casamento, a gente tinha pensado em fazer lá. E entrar com o nosso filho mesmo, depois de tudo que a gente passou, é uma emoção muito grande — completa a mãe de Arthur.

E mesmo que dentro de campo o Flamengo vencesse o Papo por 2 a 0, fora das quatro linhas, a vitória foi de Arthur Davi, da família e de todos que contribuíram para que ele ganhasse o maior jogo de todos: o jogo da vida.

— Agradecer novamente ao Esporte Clube Juventude, a toda a equipe, também aos torcedores que apoiaram na rifa. Então, a história do Arthur, agradecer todo o carinho, o acolhimento, e tenho certeza que todo mundo ali que sabe da nossa história, que contribuiu, faz parte dessa vitória — finalizou Camila.

Como ajudar

Quem quiser colaborar através de Pix, da aquisição de uma rifa solidária, ou simplesmente saber mais detalhes da vida de Arthur e como proceder com este tipo de caso, pode acessar o perfil criado pelos pais no Instagram: @arthurdavi_shce.

— A ideia principal mesmo do perfilzinho dele é ajudar, é mostrar que tem vida, é mostrar que com esperança, com batalha, é difícil sim, não é fácil, só que tem vida, tem chance, tem solução — destacou o pai, Maurício Fraga.