Esportes

1 a 0
Notícia

Diante do Corinthians, Juventude perde a última partida em casa no Brasileirão sub-17

No Estádio Homero Soldatelli, o Alviverde chegou ao sétimo jogo consecutivo sem vencer na competição 

Camila Corso

Jornal Pioneiro

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS