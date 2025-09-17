Diante do Corinthians, Juventude perde a última partida em casa no Brasileirão sub-17

Com um jogo muito truncado, a vitória não veio. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

No último jogo em casa pelo Brasileirão Sub-17, o Juventude perdeu para o Corinthians por 1 a 0. Na tarde desta quarta-feira (17), no Homero Soldatelli, em Flores da Cunha, Cristian marcou o único gol da partida.

Sem mais chances de classificação à segunda fase, o Ju é 15º na tabela, com 19 pontos. O time de Márcio Ebert tem cinco vitórias, quatro empates e nove derrotas.

Na última rodada, o Papo encara o Fortaleza, na próxima terça-feira (23), às 15h. O jogo ocorre no CT Ribamar Bezerra, no Ceará.

Em casa, derrota

Apesar da posse de bola maior do Corinthians, o Ju criou as melhores chances iniciais. Aos 7 minutos do primeiro tempo, Begliardi cobrou falta para o goleiro Milani espalmar. No rebote, Max chutou em cima do defensor paulista.

Aos 25, com o jogo mais equilibrado, mais uma oportunidade. O Ju chegou com velocidade no ataque, Max invadiu a área e chutou para a defesa do goleiro.

No segundo tempo, aos sete minutos, uma confusão dentro da área gerou o gol do Corinthians. A zaga do Papo não conseguiu afastar a bola e Cristian balançou as redes.

Os guris alviverdes inverteram os papéis da etapa inicial. O time dominava a posse de bola, mas deixava os paulistas com as melhores chances, porém nenhuma efetiva.

Ao final da partida, após cometer uma falta, Nicholas Begliardi levou o terceiro amarelo. O capitão alviverde desfalca a equipe no último jogo da competição.