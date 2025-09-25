Destaque no sub-20, Marlon vive transição para o profissional no Juventude

Jovem é uma das jóias da base alviverde. Nathan Bizotto / E. C. Juventude / Divulgação

O Juventude vem buscando, cada vez mais, formar atletas em suas categorias de base. Uma de suas promessas é o atacante Marlon. Titular na equipe sub-20 de 2025, o jovem teve boas atuações e conquistou sua vaga no time principal.

No clube desde 2023, foi um dos destaques do sub-20 alviverde nesta temporada, marcando seis gols, três deles no Brasileirão da categoria, onde o Juventude fez ótima campanha em seu ano de estreia.

Em maio de 2025, ainda no comando de Claudio Tencati, o atacante começou a treinar com a equipe profissional e ser relacionado para os jogos do Verdão.

— Os treinos com o time principal estão sendo fundamentais na minha evolução, sinto que estou mais capacitado a ajudar a equipe, com mais gana e experiência — conta Marlon.

Com a camisa 98, o garoto de 20 anos estreou contra o Santos, no Estádio Morumbi, aos 37 minutos da etapa final, em agosto, na derrota por 3 a 1. Na ocasião, ganhou a chuteira de Neymar, um de seus ídolos, com a ajuda de Nenê, referência de Marlon no elenco alviverde.

— Cada treino com a equipe profissional é extremamente importante, estar no dia-a-dia com caras como o Nenê, que já trilharam uma linda carreira, é inspirador e motiva cada vez mais a alcançar meus objetivos — destaca.

Com o início da Copa FGF, o atleta volta a integrar o elenco sub-20, que representa o clube na competição. Nos amistosos, em preparação para o campeonato, o atacante marcou o gol do empate em 1 a 1 com a Seleção Sub-18 do Uruguai.

— Nosso elenco é recheado de jogadores extremamente qualificados, estamos todos na mesma sintonia e creio que vamos fazer uma grande campanha na Copa — finalizou.

Pela competição gaúcha, o Papo enfrenta o São Gabriel, na próxima quarta-feira (1), às 15h, fora de casa.