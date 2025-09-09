Esportes

Alerta na frente
Notícia

Desde a saída de centroavante, ataque do Caxias não marcou mais gols na Série C

Equipe grená não balança as redes há quatro jogos. Último gol ocorreu na vitória de 1 a 0 sobre o ABC, no dia 9 de agosto, quando Eduardo Melo se despediu do clube

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

