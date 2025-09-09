Desde a saída de centroavante, ataque do Caxias não marcou mais gols na Série C

Eduardo Melo esteve em campo diante do ABC, quando o Caxias marcou seu último gol pela Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

O jeito ofensivo das equipes formadas por Júnior Rocha conduziu o Caxias à liderança da primeira fase da Série C tendo um dos melhores ataques dentre os 20 participantes. Foram 26 gols marcados até aqui. Apenas o Londrina, com 29 — contado os dois marcados na abertura do quadrangular contra o São Bernardo — balançou as redes mais vezes do que o Grená.

Mas o dado preocupante é que desde a saída de Eduardo Melo — negociado pelo Criciúma ao Remo — o ataque do Caxias não marcou mais gols. A última vez foi há um mês na vitória de 1 a 0 sobre o ABC, no Estádio Centenário, pela 16ª rodada da Série C, quando o centroavante realizou a última partida pelo clube grená.

Eduardo Melo contribuiu para que o time marcasse cinco gols em 12 partidas do Caxias na Série C: ele anotou três vezes e cedeu duas assistências.

Depois disso, o ataque do Caxias não tirou o zero do placar no empate sem gols com o Tombense, nas derrotas de 1 a 0 para o Brusque, e de 3 a 0 para o Maringá; além do 0 a 0 com o Floresta, no último domingo (7), na 1ª rodada do quadrangular do acesso.

— Tivemos nossas chances contra o Floresta, infelizmente a bola não entrou. Tem goleiro, um sistema defensivo do outro lado, a gente vai continuar insistindo, porque nós tivemos, em boa parte do campeonato, o melhor ataque da competição. Hoje nós somos o segundo melhor ataque, somente atrás do Londrina — ponderou Júnior Rocha.

Aberta a disputa pela camisa 9

Depois da perda do titular do ataque, o técnico Júnior Rocha testou Welder e Gustavo Nescau, que não conseguiram deixar sua marca nos últimos duelos da equipe. O clube ainda se reforçou na última janela de transferências e trouxe mais um camisa 9 para o elenco: Giovane Gomez.

O ex-atleta do São José deve iniciar sua terceira passagem pelo Estádio Centenário no duelo deste sábado (13), contra o São Bernardo, pela segunda rodada do quadrangular. Giovane não esteve à disposição para a partida com os cearenses no fim de semana porque, segundo o comandante grená, ainda precisava de um melhor ritmo de jogo após um mês sem atuar.

— Eu não podia queimar o menino, o atleta, mas o Giovane é um excelente jogador, finalizador nato, um centroavante que tem imposição física, vai nos ajudar nesse quadrangular, assim como os outros — finalizou o técnico do Caxias.

Ataque grená na Série C:

:: 26 gols em 20 jogos, média de 1,3 por jogo;

:: Segundo melhor ataque da competição, atrás do Londrina (com 29) e ao lado de Náutico e Maringá;

:: Ataque do Caxias não marca há quatro jogos: Tombense 0x0 Caxias (17ª rodada), Caxias 0x1 Brusque (18ª), Maringá 3x0 Caxias (19ª) e Floresta 0x0 Caxias (1ª rodada do quadrangular).

:: Artilharia do time na Série C: Iago, 5 gols, Calyson 4, Welder 3, Eduardo Melo*, 3, Willen Mota* 2, Tomas Bastos, 2, Gustavo Nescau, Douglas Skilo, Mantuan, Pedro Cuiabá, Yann Rolim, Lorran e Alan, ambos com 1.

*Deixaram o Caxias em meio à Série C.