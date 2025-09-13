De futuro peão de rodeio a centroavante: Giovane Gomez quer reescrever sua história com Caxias

Giovane Gomez está de volta ao Estádio Centenário querendo pagar uma dívida que tem com a torcida. Não é valor monetário. É um compromisso pessoal do atleta. O centroavante quer subir o time para a Série B do Brasileiro, pois, na última passagem dele pelo Centenário, o atacante deixou o clube antes de conquistar o acesso à Série C.
— É um objetivo meu, uma dívida que eu tenho com o Caxias. Eu saí naquele ano antes que o Caxias subiu. Uma saída assim meio triste, por causa da minha lesão do ombro. Não voltei muito 100%, mas agora estou aqui, a fase está boa. Venho fazendo gols e quero ajudar o Caxias, tendo essa oportunidade de jogar e fazer gols também — declarou o atacante ao programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.
Giovane Gomez deve começar no banco de reservas contra o São Bernardo, neste sábado, às 19h30min, no Estádio Centenário, mas com vontade de entrar o quanto antes em campo para voltar a marcar gols com a camisa Grená. Ele chega embalado por bons números. Na temporada, são 16 gols pelo São José em 31 jogos.
— Estou com os números altos. Quando eu estava com a minha esposa fora do país, ano passado, pensei com ela, que era melhor voltar para o Brasil. Fui para o Manauara, jogar o restante da Série D. E os caras queriam que eu ficasse lá para esse ano, só que o São José também queria que eu viesse para a Copinha. Optei vir para o São José jogar o Gauchão, porque é um estado que eu já joguei bastante, que eu conheço bem — disse o jogador, que comentou sobre a fase boa:
— Estou na minha melhor fase da carreira. O telefone não parava de tocar, quando a fase é boa o telefone não para. Foi uma das coisas que atrasou um pouco o São José com a negociação do Caxias, porque estavam rolando outras negociações também e o São José ficou esperando.
O Zeca negociou Giovane Gomez em definitivo com o Maringá com contrato de dois anos. O time paranaense o emprestou para o Caxias. Assim, ele tem mais cinco jogos da primeira fase para ajudar o time na busca do acesso.
SONHO E ARREPENDIMENTO
Giovane Gomez não começou no futebol com sonho de ser um Cristiano Ronaldo, sua referência. No interior do Paraná, quando piá, ele queria ser Peão de Rodeio e desejava era entrar na arena de Barretos. Na infância, ele tinha coragem de subir e montar nos bois da fazenda. Depois, aos 14 anos, quando foi para a base do Brusque, o futebol virou coisa séria. Gomez foi meia e volante antes de vestir a camisa 9.
— Eu tenho saudade de andar a cavalo, montar em boi, porque como eu sou do interior, então, quando eu era mais jovem, brincava muito com o meu padrasto lá. A gente era bem apegado — revelou.
Nesta vida entre sonhos e desafios, Giovane também carrega um arrependimento. No ano de 2020, quando estava na sua terceira temporada no Centenário, ele decidiu ir para o Melaka United, da Malásia. Hoje, ele não faria essa mudança.
— Me arrependo, porque como eu vinha num destaque aqui no Caxias, fiz um Gauchão bom, quando falaram da Malásia, país de fora, dinheiro, vai ganhar muito dinheiro, só que eu fui numa época que era do Covid, que foi muito difícil lá para mim. Não deu muito certo, acabei voltando. Aí voltei e estava lesionado do ombro, porque eu tinha machucado no Caxias. Tive que fazer a cirurgia, porque vinha jogando na dor e vinha piorando — admitiu Giovane.