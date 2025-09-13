Esportes

Série C
Notícia

De futuro peão de rodeio a centroavante: Giovane Gomez quer reescrever sua história com Caxias

Centroavante pode estrear neste final de semana na partida contra o São Bernardo. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, o atleta disse ter uma dívida com a torcida e um arrependimento

Tiago Nunes

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS