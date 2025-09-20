De corpo e alma, Caxias busca a primeira vitória do quadrangular na peleia com o Londrina

Técnico Júnior Rocha busca a primeira vitória do Caxias no quadrangular Vitor Soccol / Assessoria / Caxias

Ajeita a bombacha, bota o chapéu e prepara o bom mate no fogo de chão que neste sábado vai ter peleia. O Caxias ainda não sabe qual será o ritmo de jogo, se a animada vanera, que faz a galera pular, ou a sutil milonga, mas uma coisa é certa: o torcedor vai estar pilchado e com a carne na brasa esperando os primeiros três pontos no quadrangular final da Série C do Brasileiro.

Pra essa batalha, o time do Caxias terá que domar um adversário "chucro" e forte, longe de seu próprio pago. A peleia é contra o Londrina, às 19h30min, no Estádio VGD, e a busca é pela vitória que pode deixar o time mais perto do acesso à Série B.

A semana foi de muito treino no Centenário. O técnico Júnior Rocha trabalhou principalmente os homens da linha de frente do combate, que não dominam a defensiva adversária há cinco jogos. Por isso, o treinador garante que o time vai com a adaga afiada para o duelo.

— A gente vai de corpo e alma para lá, com o maior nível de competitividade, entrega. Eu sei que isso vai ter, porque os atletas demonstram no dia a dia. E o nosso ambiente interno é muito bom e muito positivo. É muita confiança da nossa parte. A gente acredita demais. Sabemos que nós podemos melhorar, podemos dar algo a mais — afirmou Júnior Rocha.

No Grupo B, está tudo parelho. Ninguém despontou como favorito. Diante do Londrina, o Caxias quer mostrar a força de um tordilho, pois está acostumado com a lida do campo.

— É a identidade do Caxias, sempre foi. Time competitivo, organizado. E como eu falei para vocês, às vezes a parte técnica vai deixar a desejar, porque a divisão é assim mesmo. É um jogo mais corrido, um jogo mais pegado. Defensivamente, a gente foi muito bem. A questão ofensiva é o que nós estamos trabalhando muito — analisou o treinador do Caxias, que completou sobre o equilíbrio do grupo, todos com dois pontos:

— Antes de começar essa fase, nunca a gente sabia que teria essa dificuldade toda. Ou que seria tão parelho, na gíria gaudéria. Todas as equipes estão mais ajustadas. Londrina é outro jogo duro, difícil. E eles também nos estudam.

A tabela da Série C reserva dois jogos seguidos contra os paranaense. O primeiro no fechamento do primeiro turno do quadrangular e, depois, na abertura do returno, no Centenário. Os dois duelos podem revelar qual será o horizonte que o Caxias terá pela frente. Porém, o patrão Grená, Júnior Rocha, evitar qualquer tipo de projeção.