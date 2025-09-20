Esportes

Mais um entrevero
De corpo e alma, Caxias busca a primeira vitória do quadrangular na peleia com o Londrina

Grená entra em campo neste sábado, no dia do gaúcho, longe do Rio Grande do Sul, pelo quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro

