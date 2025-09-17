Esportes

Equilíbrio
Notícia

Da Série D à elite nacional: os confrontos entre Juventude e Mirassol

Os dois times voltam a se enfrentar pelo Brasileirão. No primeiro turno, empate em 2 a 2. Em 2023, na Série B, o Ju venceu na casa do adversário

Eduardo Costa

Repórter, narrador e apresentador

