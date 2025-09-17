Da Série D à elite nacional: os confrontos entre Juventude e Mirassol

Em 2023, o Juventude venceu na casa do Mirassol, por 1 a 0, pela sexta rodada da Série B. Gabriel Tadiotto / E.C.Juventude/Divulgação

O Juventude enfrenta o Mirassol, no próximo domingo (21), às 16h, no estádio Maião, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse será o oitavo confronto entre os clubes no últimos 14 anos, sendo três vitórias do Verdão, dois empates e duas derrotas. Os dois times já se encontraram na Série D em 2011 e 2012, na Série B em 2023 e neste ano na elite nacional.

O histórico de confrontos revela uma disputa marcada por equilíbrio e momentos decisivos. Desde os duelos na Série D em 2011 e 2012, os dois clubes protagonizaram partidas intensas, com vitórias alternadas e placares expressivos.

Na fase eliminatória de 2011, nas oitavas de final, cada equipe venceu uma vez, mas os paulistas avançaram graças ao saldo de gols. No jogo de ida, na casa do Mirassol, derrota alviverde por 2 a 0. Na volta, no Estádio Alfredo Jaconi, vitória por 3 a 2.

Já em 2012, o clube alviverde se impôs com uma goleada por 4 a 0 na fase de grupos, em casa. No confronto fora, empate sem gols. Com o passar dos anos, os encontros migraram para divisões superiores. Em 2023, pela Série B, cada time venceu um jogo fora de casa, mantendo o padrão de equilíbrio.

O confronto mais recente, em abril deste ano, marcou o reencontro na elite do futebol brasileiro, com um empate por 2 a 2. Isso evidenciou que, mesmo na Série A, a disputa entre Juventude e Mirassol continua acirrada.

No confronto deste ano, Ênio e Batalla marcaram para o time que na oportunidade era treinado por Fábio Matias em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão. Esse empate marcou o fim do 100% de aproveitamento em casa na temporada.

Jogos entre Juventude e Mirassol

25/09/2011 - Oitavas da Série D

Mirassol 2x0 Juventude

02/10/2011 - Oitavas da Serie D

Juventude 3x2 Mirassol

08/07/2012 - Primeira fase da Série D

Mirassol 0x0 Juventude

12/08/2012 - Primeira fase da Série D

Juventude 4x0 Mirassol

13/05/2023 - Série B

Juventude 0x1 Mirassol

22/08/2023 - Série B

Mirassol 0x1 Juventude