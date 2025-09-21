Contrariado, dirigente nega queda de rendimento do Caxias: "Não vou criar fantasma, monstro"

Time Grená não fez um bom primeiro tempo em Londrina. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

O Caxias e o Londrina empataram em 1 a 1 na noite deste sábado (20), no Estádio VGD, no Paraná, pela terceira rodada do quadrangular final da Série C. Foi o terceiro empate seguido dos dois times na competição.

Após a partida, o vice de futebol do Caxias, José Caetano Setti, conversou com a imprensa e se mostrou contrariado com a análise de que o time teve uma queda de rendimento. Para o dirigente, a dificuldade é reflexo do novo patamar da disputa da competição.

— Isso tu viu, tu também te dá conta que mudou? É outra competição. Olha a pressão que teve hoje. Não vou criar fantasma, monstro, não. Estamos na mesma situação que viemos aqui. Não é que o Caxias não jogou mais nada. O Caxias está na mesma pegada, na mesma proporção, no mesmo trabalho, na mesma situação. O Londrina é um baita adversário, assim como os outros. Agora é detalhes para ver quem vai pegar essa vaga — avaliou o dirigente.

José Caetano Setti defendeu o desempenho do Caxias, argumentando que a intensidade do quadrangular é muito diferente da primeira fase.

— A gente tem que ficar com a tranquilidade. Não dá para respirar, não ver fantasma. É uma competição parelha. É taco a taco, não tem essa de achar que vai ser fácil — afirmou.

O dirigente comparou a intensidade do duelo com o que a equipe viveu anteriormente. Segundo ele, o jogo em Londrina foi uma "batalha", onde "ninguém conseguia dominar uma bola, a bola chegava e já tinha alguém junto, dos dois lados".

Em sua fala, o dirigente destacou que, agora, o fator emocional tem um peso maior, já que a competição entrou em uma fase de tudo ou nada.