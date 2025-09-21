Esportes

Contrariado, dirigente nega queda de rendimento do Caxias: "Não vou criar fantasma, monstro"

Grená segue sem vencer no quadrangular final da Série C após ser líder antecipado na primeira fase da competição

