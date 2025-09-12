Contra o Flamengo, Juventude tem recorde de venda antecipada de ingressos no Brasileirão 2025

Alfredo Jaconi deverá receber grande público diante do Flamengo. Porthus Junior / Agencia RBS

Se dentro de campo a missão do Juventude não será das mais simples diante do líder Flamengo pelo Brasileirão, fora dele, os torcedores das duas equipes estão fazendo a sua parte. Mais de 6,5 mil ingressos foram vendidos antecipadamente até a tarde desta sexta-feira (12).

Em nenhum outro confronto do Verdão no Campeonato Brasileiro 2025 houve uma venda tão volumosa de forma antecipada, há dois dias do confronto.

A torcida alviverde adquiriu cerca de 3 mil entradas até aqui. Já os flamenguistas garantiram a aquisição de 3,5 mil bilhetes. A expectativa é de que as vendas sigam nessa intensidade até a véspera do duelo, uma vez que a promoção antecipada se estenderá até este sábado (13).

Com a alta procura por ingressos do lado visitante, a direção do Juventude irá destinar todo o espaço da ferradura norte para a torcida do Flamengo.