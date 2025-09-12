Esportes

Vai lotar?
Notícia

Contra o Flamengo, Juventude tem recorde de venda antecipada de ingressos no Brasileirão 2025

Confronto válido pela 23ª rodada ocorre neste domingo (14), às 16h, no Alfredo Jaconi

Rafael Rinaldi

Repórter Pioneiro e Gaúcha Serra

