Contra o Flamengo, Juventude tem recorde de venda antecipada de ingressos no Brasileirão 2025

Se dentro de campo a missão do Juventude não será das mais simples diante do líder Flamengo pelo Brasileirão, fora dele, os torcedores das duas equipes estão fazendo a sua parte. Mais de 6,5 mil ingressos foram vendidos antecipadamente até a tarde desta sexta-feira (12).
Em nenhum outro confronto do Verdão no Campeonato Brasileiro 2025 houve uma venda tão volumosa de forma antecipada, há dois dias do confronto.
A torcida alviverde adquiriu cerca de 3 mil entradas até aqui. Já os flamenguistas garantiram a aquisição de 3,5 mil bilhetes. A expectativa é de que as vendas sigam nessa intensidade até a véspera do duelo, uma vez que a promoção antecipada se estenderá até este sábado (13).
Com a alta procura por ingressos do lado visitante, a direção do Juventude irá destinar todo o espaço da ferradura norte para a torcida do Flamengo.
Os ingressos antecipados de arquibancada custam R$ 180. Os valores no dia do jogo passam para R$ 200. O clube ainda adotou uma promoção para os sócios: cada um poderá tirar quatro ingressos ao valor de R$ 60 cada.