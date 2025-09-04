Conheça o Floresta, adversário do Caxias que busca ser a segunda paixão dos cearenses e adotou Horizonte como sede

Estádio Domingão é a nova casa do Floresta neste ano. Davi Rocha / São Bernardo / Divulgação

O Caxias tem seu primeiro desafio no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo (6), às 16h30min, contra o Floresta, no Estádio Domingão, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza. O time se classificou em oitava lugar e na última rodada da primeira fase ao vencer o São Bernardo por 2 a 0.

O time surpreendeu e deixou clubes importantes e de maior investimento para trás, como Botafogo-PB, Confiança, Figueirense e Ituano. O Floresta é um clube de bairro de Fortaleza, profissionalizado em 2014, o que faz dele um time muito jovem.

No programa Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, o executivo de futebol do clube, Nasareno Silva, que disse ser muito difícil construir uma torcida do zero em uma cidade polarizada por Fortaleza, Ceará e Ferroviário.

— Eu acredito que nós somos a segunda paixão do cearense da nossa região aqui, da região metropolitana. Tanto é que a gente manda os jogos em Horizonte. Temos já um convívio muito saudável com a cidade, mas em termos de torcida, realmente de ir ao estádio, a gente é aquele time que joga como se fosse todos os jogos fora de casa — disse o executivo.

A estratégia de se "mudar" para Horizonte foi para ter um mando de campo, já que em Fortaleza o público era muito baixo e o Estádio Presidente Vargas favorecia mais o adversário. Em Horizonte, o clube conseguiu se identificar com a cidade e hoje tem um perfil de mando de campo forte, tendo conquistado 17 dos seus 23 pontos em casa.

— Horizonte apresenta uma praça de esporte muito boa e a gente está cativando e está começando a formar nessa região mais periférica um nível de torcedores e acompanhantes da equipe. Como dizemos hoje, são seguidores. Mas que a tendência é que venha se transformar e dar uma sustentação de um perfil de mando de campo para os nossos atletas — revelou Nasareno.

A cidade de Horizonte fica a cerca de 40 km da capital cearense. A população atual é estimada em 74.755 pessoas, conforme o senso do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022. O municipio foi emancipado em 1989. Com uma boa estrutura no estádio da cidade, o clube adotou Horizonte e o Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa, mais conhecido como Domingão, tem capacidade para 10 mil torcedores.

A classificação e o elenco

Elenco treina sob o comando do técnico Leston Júnior para enfrentar o Caxias. Kely Pereira / Floresta / Divulgação

A vaga aos quadrangulares do acesso foi muito celebrada pelo clube, que teve um começo de ano difícil. O Floresta disputou o quadrangular para fugir do rebaixamento no Campeonato Cearense, que tem igual fórmula do Gauchão, e conseguiu escapar.

— Realmente a classificação é uma conquista muito importante para nós. Sendo em vista que, acredito, o Floresta foi a equipe que entrou na Série C, tendo que se reformular todinho após um estadual. Houve troca de grupo, treinador, e a gente realmente começou a formatar uma nova equipe, porque o Campeonato Cearense foi um campeonato muito ruim para nós. A gente correu o risco, inclusive, de rebaixamento — contou Nazareno.

Para o quadrangular, o Floresta não fez muitas mudanças no elenco. Além da questão financeira, o clube apostou na união do grupo, que teve poucas mudanças.

— Nós fizemos duas reposições. No gol, o Dalton sofreu uma luxação e a gente repôs um goleiro. E um zagueiro, também, para dar mais sustentação para a escolha do treinador. Nosso time jogou todo o campeonato com três zagueiros, e a gente tinha apenas quatro. Apenas o Marco Antônio, que foi desligado uma rodada atrás por solicitação do próprio atleta, que parecia uma situação interessante do exterior — disse Silva.

O elenco do Floresta tem alguns nomes conhecidos, como o zagueiro Vitão (ex-São José), o lateral-esquerdo Rafael Furlan (ex-Caxias), o experiente zagueiro Ícaro e o meia-atacante Gustavo Xuxa (ex-Grêmio e outros clubes gaúchos).

Técnico com bagagem

Leston Júnior está no clube desde a primeira rodada da Série C. Kely Pereira / Floresta / Divulgação

O Floresta tem como ponto forte a sua defesa. Depois do Náutico, é o time que menos sofreu gols entre os oito classificados, levando apenas 15. Por outro lado, o ataque é um ponto fraco, pois em 19 jogos marcou pouco, 15 gols, menos que os 26 do Caxias. O artilheiro do time é o atacante Ruan, de 32 anos, que marcou cinco gols na temporada, sendo os dois da classificação contra o São Bernardo. O lateral Matheus Ludke é o atleta que mais atuou no ano, com 27 jogos.

O técnico Leston Júnior, que está no clube desde o começo da competição, é elogiado pela gestão do grupo e por manter a mesma cobrança e metodologia de trabalho do início ao fim.