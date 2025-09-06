Esportes

Reformado
Notícia

Conheça o Estádio Domingão, palco da primeira partida do Caxias no quadrangular da Série C

Grená entra em campo neste domingo contra a equipe do Floresta, que se classificou em oitavo colocado na primeira fase da competição

Tiago Nunes

Direto de Fortaleza

