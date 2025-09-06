Conheça o Estádio Domingão, palco da primeira partida do Caxias no quadrangular da Série C

O Caxias fará sua estreia no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro neste próximo domingo (6), às 16h30min, contra o Floresta, no Estádio Domingão, em Horizonte, no Ceará. O local foi adotado pelo Floresta neste ano como sede do clube para os jogos na Série C. Antes, a equipe mandava suas partidas no Estádio Presidente Vargas, na capital Fortaleza.

Inaugurado em 2009, o Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa, popularmente conhecido como Domingão, passou por uma grande reforma recentemente, com um investimento de mais de R$ 2,6 milhões. O objetivo das obras, entregues em janeiro de 2024, foi adequar a praça esportiva aos padrões exigidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para receber competições nacionais. A partida inaugural foi entre Ceará e Quixadá, com vitória do Vozão por 2 a 1.

As melhorias foram divididas em duas etapas. A primeira focou na segurança e conforto dos torcedores, com a construção de uma nova entrada para a torcida visitante, adequação de setores aos padrões do Corpo de Bombeiros, edificação de novas baterias de banheiros e reforma do vestiário do time mandante.

A segunda etapa das obras trouxe um grande avanço tecnológico ao estádio, com a instalação de 86 novos projetores com tecnologia LED, no padrão Série A. A nova iluminação garante mais economia de energia e tem uma vida útil 35 mil horas maior em relação aos equipamentos antigos.

O Estádio Domingão, com capacidade para 10.500 pessoas sentadas, é um dos principais palcos esportivos do Ceará. Além de sediar jogos de futebol, o local também é utilizado para eventos culturais e abriga secretarias municipais. A pista de atletismo, por exemplo, é aberta à população para corridas e caminhadas.