Confronto direto, cartões e até sorteio: Os critérios de desempate que podem decidir o acesso na Série C

Número de cartões podem decidir o acesso à Série C Porthus Junior / Agencia RBS

O Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro enfrenta algo que ainda não tinha ocorrido na competição. Ao fim do primeiro turno do quadrangular final, todos os quatro clubes estão empatados com três pontos. Nem mesmo o líder da primeira fase, o Caxias, conseguiu conquistar uma vitória nos primeiros jogos.

A paridade toma conta da disputa entre Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta. Desta forma, se o equilíbrio permanecer, os critérios de desempate podem decidir os dois primeiros que vão subir à Série B do Campeonato Brasileiro.

Pelo Regulamento Específico da Série C são sete critérios de desempate na segunda fase da competição. O primeiro deles é o número de vitórias, depois vem saldo de gols, maior número de gols pró, confronto direto e na sequência cartões. O time que levar o menor número de vermelhos pode subir. Caso a igualdade ainda permaneça, vem o menor número de amarelos, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marcará uma data para realização de um sorteio. Isso mesmo, a sorte, na bolinha, pode decidir o futuro de um clube.

O regulamento destaca ainda que para efeito do quarto critério (confronto direto), será considerado o resultado dos jogos de ida e volta somados, ou seja, o resultado do “jogo de 180 minutos” da fase em questão. Em caso de empate, segue para os cartões, como citado a cima.

NO MOMENTO

No cenário atual da classificação do Grupo do Caxias, o terceiro critério é o primeiro que está interferindo na classificação. Como dos seis jogos, quatro terminaram em 0 a 0, os gols pró estão determinando o acesso. Inclusive, o site da CBF consta a classificação de forma errada.

Neste momento, pelos critérios, o primeiro é o Londrina com três gols marcados, depois, em segundo aparece o São Bernardo com dois gols assinalados. Em terceiro está o Caxias com um marcado e em último o Floresta com zero. No seu site, a CBF colocou o São Bernardo como último e o Caxias em segundo.

Caso os times empatem em gols marcados, o confronto direto determinaria o acesso e assim teria que esperar todos os jogos serem realizados. Na questão da disciplina, o único que levou cartão vermelho é o Londrina com um atleta expulso e sairia em desvantagem. No quesito amarelos, o time que menos levou foi o Londrina com 8, seguido de Caxias com 10, Floresta 11 e São Bernardo com 13.

CLASSIFICAÇÃO

1º - Londrina 3 P - 3 gols pró

2º - São Bernardo 3 P - 2 gols pró

3º - Caxias - 3 P - 1 gol pró

4º - Floresta - 3 P - 0 gols pró

RESUMO DO DESEMPATE

1º - Maior número de vitórias;

2º - Maior saldo de gols;

3º - Maior número de gols pró;

4º - Confronto direto;

5º - Menor número de cartões vermelhos recebidos;

6º - Menor número de cartões amarelos recebidos;

7º - Sorteio.

§ 1º – Para efeito do quarto critério (confronto direto), considera-se o resultado dos jogos de ida e volta somados, ou seja, o resultado do “jogo de 180 (cento e oitenta) minutos”.