Confronto direto, cartões e até sorteio: Os critérios de desempate que podem decidir o acesso na Série C

Todos os quatro clubes do Grupo B da competição, chave do Caxias, estão com o mesmo número de pontos, pois nenhum venceu

Tiago Nunes

