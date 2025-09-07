Confira quais são os valores dos ingressos para Juventude x Flamengo no domingo

Alfredo Jaconi será o palco da partida diante do líder do Brasileirão. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude volta a campo pelo Brasileirão 2025 no domingo (14), às 16h30min, diante do Flamengo no Alfredo Jaconi. E para a partida diante do líder da competição, o clube alviverde anunciou os valores dos ingressos à venda, com aumento em relação à partida diante do Botafogo, no último duelo realizado em casa.

Os ingressos antecipados de arquibancada, que custaram R$ 80 diante do Fogão, passam a ser de R$ 180 para a partida diante do líder da competição. Os valores no dia do jogo duplicaram: passaram de R$ 100 contra o Botafogo, para R$ 200 no domingo diante do Flamengo.

O clube ainda adotou uma promoção para os sócios, mas ela também teve um aumento no valor. Na partida passada, cada sócio poderia tirar quatro ingressos ao valor de R$ 20 cada. Agora, diante do Rubro-Negro, cada um dos quatro bilhetes pagos pelo associado custará R$ 60. O Verdão costuma adotar esta estratégia em determinados jogos como este que prevê também um grande público, incluindo o do lado visitante.

Confira o serviço completo:

Juventude x Flamengo, 23ª rodada do Brasileirão 2025

Domingo (14), às 16h30min, no Alfredo Jaconi

Ingressos antecipados até sábado (13): Valor: R$ 180,00 (inteira) / R$ 90,00 (meia-entrada).

Disponível em:

- https://juventude.eleventickets.com

Ingressos no dia do jogo (domingo): RS 200,00 (inteira) / R$ 100,00 (meia-entrada).

PROMOÇÃO SÓCIO: Sócios do Juventude com as mensalidades em dia podem comprar até 04 ingressos no valor de R$ 60 cada*

* Promoção válida até sábado (13) às 23h (ou até o encerramento do lote promocional);

* Não há meia-entrada para este ingresso;

* Máximo de quatro ingressos por pessoa;

* No sábado (13), o SAT atenderá das 9h às 17h, sem fechar ao meio-dia;

* Adquira este ingresso em https://juventude.eleventickets.com ou no SAT do Alfredo Jaconi.

Estação Jaconera abre às 13h

Portões abrem às 14h

- Torcida do Juventude: portões 01 e 02

- Torcida do Flamengo: portão 05 (Rua São João)



