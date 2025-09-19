Confira os resultados dos serranos nas primeiras rodadas da 5ª Copa Gramado

Guris alviverdes estrearam contra o Cuiabá. Luís Amorim / Divulgação

A 5ª Copa Gramado Laghetto começou na Serra Gaúcha. Reunindo grandes clubes do futebol brasileiro, as disputas da competição sub-16 acontecem na Vila Olímpica da Várzea Grande e no Complexo Esportivo do Ernestão, em Gramado.

Na abertura do campeonato, na quarta-feira (17), o ex-jogador e embaixador da edição, Lucas Leiva, marcou presença nos confrontos.

Em uma partida equilibrada do Grupo A, o Gramadense ficou no empate sem gols com o Fortaleza em sua estreia. Na segunda rodada, acabou derrotado plo Internacional por 4 a 1. Augusto marcou de pênalti, aos 19 do primeiro tempo.

Já o Papo, começou com o pé direito. Na estreia, venceu o Cuiabá de virada, por 4 a 2. Lorenzo, empatou na etapa inicial, porém o Verdão foi para o intervalo perdendo por 2 a 1. No segundo tempo, Bolis, Igor e Guilherme marcaram para garantir a vitória jaconera.

Em um clássico com o Grêmio, pela segunda rodada, venceu por 1 a 0. Lisboa marcou o único gol do jogo, mantendo o 100% de aproveitamento alviverde.

Na primeira fase, os times se enfrentam e os dois melhores de cada chave avançam para as semifinais, que acontecem na terça-feira (23). O vencedor de cada disputa avança à final, disputada no dia seguinte.

Próximos Jogos dos Serranos — Primeira Fase:

3ª Rodada — 20/09 — Complexo Esportivo do Ernestão:

11h — Gramadense x Atlético-MG

15h45min — Juventude x Athletico-PR

4ª Rodada — 21/09 — Vila Olímpica da Várzea Grande:

9h15min — Juventude x Botafogo

14h — Gramadense x Criciúma

5ª Rodada — 22/09 — Vila Olímpica da Várzea Grande: