Confira como foi o Caxias contra Londrina, Floresta e São Bernardo na primeira fase da Série C

Grená teve baixas e caras novas ao longo da primeira fase. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Caxias entra no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro com um retrospecto favorável contra os seus adversários de grupo. Na primeira fase, a equipe grená somou seis pontos contra Londrina-PR, São Bernardo-SP e Floresta-CE, com duas vitórias e uma derrota.

Líder geral da primeira fase com 37 pontos, o Caxias mostrou força em seus domínios, vencendo o Floresta por 1 a 0 e o Londrina por 4 a 2, ambas as partidas no Estádio Centenário. Os jogos foram na 1ª e 8ª rodadas. O único tropeço foi diante do São Bernardo, fora de casa, na 6ª rodada.

Um dos pontos a ser destacado é que a última vez que o Caxias pegou um dos adversário do seu grupo foi em maio. Três meses se passaram e o time também mudou desde o começo da competição. O Caxias teve sete saídas, como os atacantes Richard, Gabriel Lima, Petterson, Willen Mota e Eduardo Mello, o zagueiro Lucas Cunha e o volante Elidson.

A equipe também contou com seis novos reforços: o zagueiro Gustavo Henrique, o volante Tauã, o meia Mossoró, os atacantes Igor Torres e Jhonatan Ribeiro e o centroavante Giovane Gomez.

RESUMO DOS JOGOS

Caxias 1 x 0 Floresta - 1ª rodada

Centroavante Willen Mota foi decisivo em jogo duro. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias estreou com vitória na Série C do Campeonato Brasileiro diante do Floresta, no Estádio Centenário, no dia 13 de abril. Mesmo com uma atuação abaixo do esperado, após cinco semanas de intertemporada, o time grená fez 1 a 0 na equipe cearense. O único gol do jogo foi marcado pelo centroavante Willen Mota, em uma das raras oportunidades criadas pelo time. Na época, a atuação ficou longe da esperada pelo torcedor pelo tempo de treinos e a pressão aumentou sobre o técnico Luizinho Vieira.

O time do Caxias teve Thiago Coelho; Ronei, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Kelvyn e Tomás Bastos; Eduardo Melo, Douglas Skilo e Willen Mota.

São Bernardo 1 x 0 Caxias

Gol no fim tirou o empate Grená em São Paulo. Vitor Soccol / Caxias / Divulgação

No dia 18 de maio, O Caxias perdeu o 100% com o técnico Júnior Rocha pela sexta rodada da Série C do Brasileirão. O Grená enfrentou o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio, e perdeu pelo placar de 1 a 0. O gol da vitória dos paulistas saiu aos 51 minutos do segundo tempo, um duro golpe para o time que já contava com um ponto fora de casa. Com o resultado, o time da Serra estava com 12 pontos na vice-liderança da competição.

A escalação inicial teve Thiago Coelho; Thiago Ennes, Lucas Cunha, Alan e Marcelo Nunes; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomas Bastos; Iago, Calyson e Willen Mota.

Caxias 4 x 2 Londrina

A noite foi de Calyson em sua melhor atuação com a camisa Grená. Porthus Junior / Agencia RBS

No dia 31 de maio, o Caxias seguia 100% no Estádio Centenário dentro da Série C do Brasileiro. Em grande noite de Calyson, que marcou três gols, a equipe grená venceu o Londrina por 4 a 2. Gustavo Nescau marcou o quarto nos acréscimos. O resultado derrubou a invencibilidade dos paranaenses e recolocou o time, agora comandado por Júnior Rocha, na vice-liderança, com 15 pontos. Foi um dos melhores jogos do Grená em casa.