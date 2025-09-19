Como foi a última vitória do Caxias em Londrina

O Caxias volta a enfrentar o Londrina, neste sábado (20), às 19h30min. O confronto será no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), pela terceira rodada do quadrangular final da Série C. A última vez que o time grená ganhou na casa desse adversário foi na Série B de 2004.
O jogo aconteceu no dia 29 de junho daquele ano, no Estádio do Café e marcou a estreia do técnico Mano Menezes. O Caxias encerrava um jejum de mais de nove meses sem vencer fora de casa. Mesmo com desempenho fraco, a equipe venceu o Londrina por 1 a 0. O gol foi marcado logo aos quatro minutos por Cidimar, após cruzamento preciso de Bruno Carvalho. Aquela vitória tirava temporariamente o time da zona de rebaixamento.
Após o gol, o Caxias pouco ameaçou. O Londrina, então lanterna da Série B, passou a dominar as ações a partir dos 20 minutos e criou boas chances, especialmente com Cahê, que exigiu boas defesas de Luiz Müller. A pressão aumentou no segundo tempo, com o time paranaense buscando o empate, enquanto o Caxias se limitava a se defender.
O Londrina teve oportunidades claras, como a finalização de Carazinho, aos 22 minutos, e em chute cruzado aos 36, que foi desviado pela zaga. Nos acréscimos, Thony perdeu uma chance incrível. Apesar do sufoco, o Caxias resistiu e saiu de campo com uma vitória importante, encerrando a noite com alívio e esperança.
O Caxias atuou com: Luiz Müller; Bruno Carvalho, Samuel, Oliveira e Alvim; Cleitão, Wellington Monteiro, Humberto (Rafael Mussamba) e Júnior (Alexandre); Fantick e Cidimar (Gavião).
Depois dessa vitória do Caxias, foram duas partidas no Paraná entre os dois times. Um empate, em 2015, em 1 a 1 e uma derrota por 2 a 0, no ano passado.