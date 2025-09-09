Com um retorno do DM e cobrança do técnico ao grupo, Caxias volta aos treinos 

Mantuan passa a ser alternativa para o duelo com o São Bernardo. Porthus Junior / Agencia RBS

Apesar de considerar importante o ponto conquistado fora de casa contra o Floresta, internamente o técnico do Caxias, Júnior Rocha, sabe que a equipe poderia ter produzido mais na partida de domingo (7). Mesmo com as adversidades impostas pelo adversário — segundo melhor mandante da Série C —, do calor e das condições do gramado do estádio Domingão, em Horizonte-CE, o time errou muitos passes, demorou pra se aventurar no ataque e ainda viu os cearenses ameaçarem o gol de Thiago Coelho.

Por isso, após o trabalho físico do grupo de jogadores, nesta terça-feira (9), por cerca de 10 minutos, Júnior Rocha fez questão de reunir todos no gramado do CT Baixada Rubra e fazer algumas cobranças de rendimento ao time.

Novidade e ausência

O volante Pedro Cuiabá, com dores no joelho, ainda segue entregue ao Departamento Médico que, no entanto, ainda não confirmou a necessidade de o atleta passar por uma cirurgia.

A boa notícia para o treinador grená é que o meio-campista Mantuan voltou a treinar normalmente e pode ser opção, pelo menos no banco de reservas, para o jogo contra o São Bernardo no sábado (13), pela segunda rodada do quadrangular do acesso. Ele está recuperado de uma lesão na coxa direita.

Quem atuou diante do Floresta foi o volante Lorran. Porém, ele foi recuado para jogar próximo aos zagueiros e coube a Vini Guedes exercer a função de Cuiabá, como segundo volante.

— Foi muito bom. A gente tem trabalhado bastante, por mais que muitas das vezes a gente não inicie o jogo, mas o futebol, ele não avisa, né? Temos que estar sempre preparados, sempre dispostos a ajudar, independentemente se vou começar jogando ou não. E busco ajudar o grupo, o professor também, que dá essa confiança para poder jogar. E, na fase final, vamos precisar bastante de todos — avaliou Lorran, que enalteceu o ponto conquistado fora de casa na estreia grená no quadrangular: