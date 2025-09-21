Com um jogador a mais no segundo tempo, Caxias fica no empate com o Londrina

Cinco jogos pelo Grupo B da Série C do Brasileiro e cinco empates. O Caxias foi até Londrina neste sábado (20), teve muitas dificuldades no primeiro tempo, mas buscou o 1 a 1 após o adversário ter um jogador expulso no começo da segunda etapa. Jhonatan Ribeiro marcou o gol que acabou com o jejum do ataque grená. Quirino havia aberto o placar para os donos da casa.
Com o resultado, as duas equipes ficam com três pontos e voltam a se enfrentar na abertura do returno, no próximo domingo (28), às 19h, no Estádio Centenário.
Diante de 6,3 mil torcedores, o Londrina foi o primeiro a levar perigo. Aos cinco minutos, Iago Teles recebeu na entrada da área e finalizou rasteiro para boa defesa de Thiago Coelho. A resposta do Caxias saiu aos 10. Após cruzamento de Tomas Bastos da direita, o goleiro Luiz Daniel evitou que a bola chegasse em Jhonatan Ribeiro.
Aos 14, em falta na intermediária, Tomas Bastos arriscou direto e o gramado duro quase atrapalhou o goleiro do Londrina, que defendeu em dois tempos, evitando que o rebote chegasse em Welder.
O time paranaense seguia com mais posse de bola, e passou a esboçar uma pressão. Em boa troca de passes, aos 19, João Vitor cruzou do lado direito e Quirino tentou de letra, mas Alan afastou parcialmente. No rebote, quase na linha da pequena área, Cristiano chegou chutando forte e Thiago Coelho fez grande defesa.
Encontrando espaços, quase sempre no lado esquerdo da defesa grená, o Londrina chegou de novo aos 24. Cristiano finalizou rasteiro e a bola passou perto da trave. Em um dos raros contra-ataques eficientes, Welder recebeu na ponta esquerda e finalizou sobre a meta, aos 35.
Em um jogo equilibrado, o que era uma boa chance para o Caxias tornou-se o gol do Londrina. Em falta na meia direita, Tomas Bastos acertou a barreira e Vini Guedes ficou com a sobra na intermediária. Ele adiantou a bola e Quirino roubou ainda no campo de defesa do Londrina. Sozinho, ele avançou, driblou o goleiro Thiago Coelho e marcou o 1 a 0.
O gol fez o Londrina ganhar ainda mais moral. Já nos acréscimos, o time paranaense teve a chance de marcar o segundo em chute de Cristiano, que Alan tirou quase em cima da linha.
EXPULSÃO LOGO CEDO
Sem mudanças nas equipes, a volta do intervalo teve um lance que modificou o rumo da partida, logo aos dois minutos. Em um lançamento longo de Thiago Coelho, Maurício segurou Jhonatan Ribeiro e recebeu o segundo cartão amarelo. Expulsão logo no começo da segunda etapa, deixando o Caxias em vantagem numérica.
Logo depois, saiu o empate. Aos cinco minutos, Igor Torres começou a jogada pelo lado esquerdo e encontrou Mossoró com liberdade na frente da área. Ele só rolou para Jhonatan Ribeiro finalizar no ângulo: 1 a 1.
Depois de sofrer o gol, o Londrina ainda teve duas chances de finalizar ao gol adversário, com Iago Teles e João Vitor. Nas primeiras trocas de Júnior Rocha, o Caxias passou a ter Gustavo Henrique, Tauã e Yann Rolim em campo nas vagas de Alan, Vini Guedes e Tomas Bastos.
Mesmo com um jogador a mais em campo, o time grená não conseguiu ter vantagem e reter a bola no campo de ataque nos minutos seguintes. Já com Iago e Giovane Gomez em campo, a equipe de Júnior Rocha passou a levar maior perigo no ataque, mas sem finalizações. Já o Londrina insistia em jogadas aéreas, também sem efetividade.
Nos acréscimos, Iago ainda teve a chance de finalizar, mas tentou uma cavadinha e acabou desperdiçando a oportunidade da virada no placar.
FICHA TÉCNICA
Série C do Brasileiro
Quadrangular - 3ª rodada
Estádio VGD, em Londrina
Londrina 1x1 Caxias
Londrina
Luiz Daniel; João Vitor, Wallace, Manzoli e Maurício; Alison, Lucas Marques (Vilian, 26/2º) e Cristiano (Matheus Leal, 4/2º); Vitinho (Yago Lincoln, 16/2º), Quirino (João Tavares, 16/2º) e Iago Teles (Eliel, 26/2º). Técnico: Roger Silva.
Caxias
Thiago Coelho; Thiago Ennes, Alisson, Alan (Gustavo Henrique, 13/2º) e Marcelo Nunes; Vini Guedes (Tauã, 13/2º), Mossoró e Tomas Bastos (Yann Rolim, 13/2º); Igor Torres, Jhonatan Ribeiro (Iago, 20/2º) e Welder. Técnico: Júnior Rocha.
Gols: Quirino (L), aos 42min, no primeiro tempo. Jhonatan Ribeiro (C), aos 5min, no segundo.
Expulsão: Maurício (L).
Amarelos: Tomas Bastos, Alan (C);
Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho-PE, auxiliado por Francisco Chaves Bezerra Junior-PE e Matheus Valentim da Silva-PE. VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira-MG.