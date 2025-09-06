Com treino no CT do Ceará, Caxias finaliza preparação para encarar o Floresta e time terá mudança

O Caxias encerrou na manhã deste sábado (6) a sua preparação para a estreia no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe, que chegou a Fortaleza na sexta-feira, realizou a última atividade no Centro de Treinamentos do Ceará, ajustando os detalhes finais para o confronto com o Floresta neste domingo (7), às 16h30min, no Estádio Domingão, em Horizonte.

A delegação conta com os reforços do centroavante Giovane Gomez e do meio-campista Mossoró, mas o técnico Júnior Rocha já adiantou que, por uma questão de gestão de grupo, eles devem começar no banco de reservas. Os atletas que já estavam no elenco e vinham atuando terão a preferência para iniciar a partida.

Para o confronto, a equipe terá mudanças. A principal dúvida do treinador é sobre quem ocupará a vaga do volante Pedro Cuiabá, lesionado no joelho e que não viajou com o grupo. Além dele, Mantuan, seu reserva imediato, também está no departamento médico. Recém-contratado, Mossoró deve iniciar no banco. O favorito para ocupar o posto é Lorran.

No ataque, a vaga também está aberta. Welder fica à disposição e pode retornar ao time titular. Com a saída de Eduardo Mello, a posição ficou sem um dono, já que Gustavo Nescau não se firmou. A expectativa é que Giovane Gomez, um dos reforços, possa entrar no decorrer da partida para dar mais poder de fogo ao ataque grená. O jogador chega com bons números. Em 31 jogos, marcou 16 gols pelo São José neste ano.