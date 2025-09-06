Esportes

Bora pro jogo
Notícia

Com treino no CT do Ceará, Caxias finaliza preparação para encarar o Floresta e time terá mudança

Técnico Júnior Rocha realizou a última atividade antes da estreia no quadrangular final da Série C na manhã deste sábado (6) no nordeste

Tiago Nunes

Direto de Fortaleza

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS