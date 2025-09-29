Com tom abatido, capitão do Caxias lamenta derrota em casa: "Trabalhar e lutar pelo que temos pela frente"

Tomas elogiou a atuação do goleiro Luiz Daniel. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias ampliou sua sequência sem vitórias na Série C do Brasileiro e acabou se complicando no quadrangular decisivo da competição nacional. A derrota por 1 a 0 para o Londrina, no Estádio Centenário, deixa o time grená na lanterna do Grupo B, com três pontos.

Após a partida, o capitão Tomas Bastos não escondia a decepção no semblante e no tom do discurso. O meia lamentou o resultado e os erros que acabaram decretando o revés em casa.

— Acho que a gente fez uma boa partida. O goleiro deles estava em uma noite feliz, pegou pra caramba. Tentamos, lutamos. O gol que eles fizeram em nós, sempre falamos que precisamos estar bem encaixados. Poderia ter sido evitado — disse o camisa 10.

Depois de uma boa atuação no primeiro tempo, quando criou várias oportunidades e viu o goleiro adversário brilhar, o Caxias caiu de produção depois do intervalo e acabou punido com o gol de Quirino. Agora, para conseguir o acesso, o time precisará vencer o São Bernardo, domingo (5), fora de casa, às 19h.