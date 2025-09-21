Esportes

Inimigos da vitória
Notícia

Com seis empates, grupo do Caxias na Série C tem os quatro times igualados ao fim do primeiro turno

Ninguém venceu no quadrangular final da chave grená na Terceira Divisão Nacional. Próximo desafio grená será contra o Londrina, no Centenário

Tiago Nunes

