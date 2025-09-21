Com seis empates, grupo do Caxias na Série C tem os quatro times igualados ao fim do primeiro turno

Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

O primeiro turno do Grupo B do quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro chegou ao fim neste domingo (21), e o cenário é de total equilíbrio. Após seis jogos realizados nas três primeiras rodadas, a chave segue sem um vencedor: todas as partidas terminaram empatadas. Assim, Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta estão com três pontos cada.

No sábado, o Caxias ficou no 1 a 1 com o Londrina no interior do Paraná. O Grená saiu perdendo, mas conseguiu buscar o empate e marcou seu primeiro gol na segunda fase. Neste domingo, o Floresta recebeu o São Bernardo, no Ceará, e a partida terminou em 0 a 0.

O resultado do final de semana apenas confirmou a tendência da fase: dos seis jogos disputados, quatro terminaram sem gols, com placares de 0 a 0. Nas outras duas partidas, as redes balançaram, mas o placar ficou em igualdade.