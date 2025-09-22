Com redução no valor do ingresso e promoções, Caxias começa venda para decisão com Londrina pela Série C

Grená espera contar com apoio novamente da sua torcida. Neimar De Cesero / Agencia RBS

No domingo (28), o Caxias tem jogo decisivo no Centenário, na busca pelo acesso à Série B. A equipe grená recebe o Londrina, às 19h, e espera contar com apoio do seu torcedor para vencer a primeira partida na segunda fase da competição.

E mais uma vez, a direção grená fará diversas promoções, além de baixar os valores dos ingressos. O valor do ingresso para arquibancada será de apenas R$ 10. Além disso, o sócio em dia também tem direito a uma cortesia para acompanhante para o seu setor. E a cada R$ 100 em compras na Loja Bravo 35, o torcedor ganha um ingresso para arquibancada.

A direção grená também segue com a ação com crianças e jovens, para incentivar a vinda ao estádio e a formação de novos torcedores. Chamado de Futuro Grená, crianças e jovens de 12 a 18 anos incompletos poderão acessar ao Centenário de forma gratuita, mediante cadastro está disponível no site, na área de sócios.

SERVIÇO DE JOGO

Caxias x Londrina

4ª Rodada Quadrangular Final

Série C 2025

28/09/2025 – Domingo

19h – Estádio Centenário

PLANOS DE SÓCIO – A PARTIR DE R$ 30

INGRESSOS

Arquibancada (mandante e visitante) – R$ 10

Meia-entrada (mandante e visitante) – R$ 5*

Social e cadeiras (mandante) – R$ 40

PROMOÇÕES

Sócio em dia tem o direito a uma cortesia para acompanhante no seu setor.

A cada R$ 100 em compras na Loja Bravo 35, ganha um ingresso para arquibancada

FUTURO GRENÁ: crianças e jovens de 12 a 18 anos incompletos poderão acessar ao Centenário de forma gratuita, mediante cadastro disponível no site da SER Caxias.

INFORMAÇÕES PARA ACESSO AO ESTÁDIO

ABERTURA DOS PORTÕES: (17h)

– Sócio (estar em dia com as mensalidades e APRESENTAR QR CODE NAS CATRACAS);

– O Sócio não poderá se deslocar para outro setor que não seja o seu, conforme definido na categoria de associação;

– Crianças de 11 anos ou menos: isento (acompanhado de responsável);

– Chegue cedo e evite filas para acessar ao Estádio.

*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

– Formas de pagamento e taxas:

Compras presenciais:

Dinheiro em espécie – Sem taxa adicional.

Pix ou Cartão (débito/crédito) – acréscimo de 10% sobre o valor do ingresso.

Compras online pelo site:

Acréscimo de 15%, incluindo custos operacionais da plataforma.

PONTOS DE VENDA

Site Minha Entrada: http://bit.ly/4mvOiKP

Loja Bravo 35

Loja RA Homem