Com promoções, Caxias inicia venda de ingressos para estreia em casa no quadrangular final da Série C

Direção espera casa lotada para o primeiro jogo em casa no quadrangular. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias faz a estreia em casa no quadrangular final da Série C no dia 13 de setembro, sábado, diante do São Bernardo, no Estádio Centenário. O confronto está marcado para as 19h30min.

E para buscar o acesso, a direção grená busca lotar o Estádio Centenário, e diversas promoções foram confirmadas. Além do ingresso a R$ 20, o sócio em dia terá direito a uma cortesia para acompanhante para o seu setor. A cada R$ 100 em compras na Loja Bravo 35, o torcedor ganha um ingresso para arquibancada.

A direção grená também irá colocar em prática a ação Futuro Grená, com crianças e jovens, de 12 a 18 anos incompletos, para incentivar a formação de novos torcedores. Eles poderão acessar ao Centenário de forma gratuita, mediante cadastro que será disponibilizado no site em breve.

SERVIÇO COMPLETO

Caxias x São Bernardo

2ª Rodada — Quadrangular Final

Série C 2025

13/9/2025 – Sábado

19h30min – Estádio Centenário

PLANOS DE SÓCIO: A PARTIR DE R$ 30

INGRESSOS

ARQUIBANCADA (MANDANTE E VISITANTE) – R$ 20

MEIA-ENTRADA (MANDANTE E VISITANTE) – R$ 10*

SOCIAL E CADEIRAS (MANDANTE) – R$ 40

PROMOÇÕES

:: Sócio em dia tem direito a uma cortesia para acompanhante no seu setor;

:: A cada R$ 100 em compras na Loja Bravo 35, ganha um ingresso para arquibancada;

:: FUTURO GRENÁ: crianças e jovens de 12 a 18 anos incompletos poderão entrar no Centenário de forma gratuita, mediante cadastro disponibilizado no site do clube em breve;

INFORMAÇÕES PARA ACESSO AO ESTÁDIO

:: Abertura dos portões: 17h30min

– Sócio (estar em dia com as mensalidades e apresentar QR CODE nas catracas);

– O sócio não poderá se deslocar para outro setor que não seja o seu, conforme definido na categoria de associação;

– Crianças de 11 anos ou menos: isento (acompanhado de responsável);

– Chegue cedo e evite filas para acessar ao Estádio.

*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.

– Formas de pagamento e taxas:

Compras presenciais:

Dinheiro em espécie – Sem taxa adicional.

Pix ou Cartão (débito/crédito) – acréscimo de 10% sobre o valor do ingresso.

Compras online pelo site:

Acréscimo de 15%, incluindo custos operacionais da plataforma.

PONTOS DE VENDA

Site Minha Entrada: https://bit.ly/428hQqr

Loja Bravo 35

Loja RA Homem