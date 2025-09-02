Com promoções, Caxias inicia venda de ingressos para estreia em casa no quadrangular final da Série C

O Caxias faz a estreia em casa no quadrangular final da Série C no dia 13 de setembro, sábado, diante do São Bernardo, no Estádio Centenário. O confronto está marcado para as 19h30min.
E para buscar o acesso, a direção grená busca lotar o Estádio Centenário, e diversas promoções foram confirmadas. Além do ingresso a R$ 20, o sócio em dia terá direito a uma cortesia para acompanhante para o seu setor. A cada R$ 100 em compras na Loja Bravo 35, o torcedor ganha um ingresso para arquibancada.
A direção grená também irá colocar em prática a ação Futuro Grená, com crianças e jovens, de 12 a 18 anos incompletos, para incentivar a formação de novos torcedores. Eles poderão acessar ao Centenário de forma gratuita, mediante cadastro que será disponibilizado no site em breve.
SERVIÇO COMPLETO
Caxias x São Bernardo
2ª Rodada — Quadrangular Final
Série C 2025
13/9/2025 – Sábado
19h30min – Estádio Centenário
PLANOS DE SÓCIO: A PARTIR DE R$ 30
INGRESSOS
ARQUIBANCADA (MANDANTE E VISITANTE) – R$ 20
MEIA-ENTRADA (MANDANTE E VISITANTE) – R$ 10*
SOCIAL E CADEIRAS (MANDANTE) – R$ 40
PROMOÇÕES
:: Sócio em dia tem direito a uma cortesia para acompanhante no seu setor;
:: A cada R$ 100 em compras na Loja Bravo 35, ganha um ingresso para arquibancada;
:: FUTURO GRENÁ: crianças e jovens de 12 a 18 anos incompletos poderão entrar no Centenário de forma gratuita, mediante cadastro disponibilizado no site do clube em breve;
INFORMAÇÕES PARA ACESSO AO ESTÁDIO
:: Abertura dos portões: 17h30min
– Sócio (estar em dia com as mensalidades e apresentar QR CODE nas catracas);
– O sócio não poderá se deslocar para outro setor que não seja o seu, conforme definido na categoria de associação;
– Crianças de 11 anos ou menos: isento (acompanhado de responsável);
– Chegue cedo e evite filas para acessar ao Estádio.
*Estudantes: Conforme lei nº 12.933 de 26/12/2013, é obrigatória a apresentação da Carteira Nacional de Estudante (UNE, ABES e ANPG) e de um documento de identidade na COMPRA e no ACESSO ao estádio. Torcedores que não possuírem a documentação necessária não poderão acessar o estádio com a meia-entrada.
– Formas de pagamento e taxas:
Compras presenciais:
Dinheiro em espécie – Sem taxa adicional.
Pix ou Cartão (débito/crédito) – acréscimo de 10% sobre o valor do ingresso.
Compras online pelo site:
Acréscimo de 15%, incluindo custos operacionais da plataforma.
PONTOS DE VENDA
Site Minha Entrada: https://bit.ly/428hQqr
Loja Bravo 35
Loja RA Homem
Aver Barbershop