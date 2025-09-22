Esportes

Duelo gaúcho
Notícia

Com promoção para sócios, Juventude divulga valores de ingressos para jogo contra o Inter

Clássico Juvenal acontece no próximo sábado (27), às 18h30min, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 25ª rodada do Brasileirão

Camila Corso

Jornal Pioneiro

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS